Cum a evadat suspectul?

Sute de polițiști au fost mobilizați pentru a-l captura, iar filtre de control au fost instituite în Craiova și localitățile din jur. După trei ore de căutări, fugarul a fost prins.

Bărbatul, aflat în procedură de extrădare în Italia, a profitat de momentul în care polițiștii coborau din autospecială pentru a deschide ușa arestului.

El a fugit din curtea instituției fără a avea cătușe la mâini. În timpul fugii, a intrat în curtea unui bărbat de 82 de ani din Craiova, de unde a furat o bicicletă. Polițiștii au recuperat bunul și l-au returnat proprietarului.

„Poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Dolj au dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, judeţul Olt, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evadare şi furt calificat. Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că tânărul, ulterior evadării, ar fi pătruns în curtea locuinţei unui bărbat de 82 ani, din municipiul Craiova, de unde ar fi sustras o bicicletă, bun care a fost recuperat de poliţişti şi restituit persoanei vătămate”, au transmis, vineri, poliţiştii.

Ancheta în desfășurare în cazul bărbatului evadat

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a deschis o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele evadării. Totodată, doi polițiști sunt cercetați prealabil pentru posibila înlesnire a fugii.

„Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal şi se vor dispune măsurile la finalizarea acestora”, au precizat autoritățile.

Tânărul fusese prins cu o săptămâna în urmă înainte de evadare

Tânărul fusese reținut cu mai bine de o săptămână în urmă, în localitatea Iancu Jianu din județul Olt. Pe numele său exista un mandat european de arestare emis de autoritățile italiene, fiind suspectat de comiterea unui jaf armat.

Inițial, el a fost dus la Inspectoratul de Poliție al județului Gorj, din cauza lipsei de locuri la centrul de detenție din Dolj.

Transferul la Craiova a fost efectuat joi seară, moment în care a avut loc evadarea.

Peste 600 de polițiști au participat la operațiunea de căutare. După capturarea sa, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru a clarifica toate detaliile incidentului.

