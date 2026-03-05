Zuleam a relatat că primit „pontul” privind posibilitatea unui jaf foarte profitabil la locuința lui Kreiner, de la o altă persoană pe care a numit-o Adrian Chirciu, de loc din Pitești, care lucra la o casă de amanet din Sibiu. Acest nume apare pentru prima dată public în dosar, Cosmin Zuleam susținând în fața instanței că a ținut legătură permanent cu el pentru a afla detalii cu privire la starea de sănătate a lui Kreiner, după momentul jafului. 

Surse neoficiale au precizat pentru Libertatea că persoana Adrian Chirciu există și se află, în prezent, în Bali, respectiv în insula din Indonezia de unde a fost adus în țară Cosmin Zuleam. Acesta a povestit că se știa de mai multă vreme cu ceilalți doi bărbați, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, ultima dată întâlnindu-se în Germania, unde ar fi pus la cale jaful. Ghiță și Minae au fost condamnați la închisoare pe viață, iar Zuleam a primit, la instanța de fond, 30 de ani de detenție. În prezent, se judecă apelurile formulate de cei trei inculpați și fiica, respectiv fosta parteneră a lui Adrian Kreiner.

Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Adrian Kreiner și cei trei inculpați

„Am venit să jefuim case”

„I-am întrebat dacă vor sa vină să facă bani să jefuim case. Mai vorbisem cu Laurențiu mai demult și mi-a zis că are nevoie de mulți bani. Eram în Belgia, când am primit pontul că în casa Kreiner ar exista o sumă de 2-3 milioane de euro. Am primit și o poză cu banii despre care s-a susținut că erau ascunși la subsol. Am venit în țară și i-am chemat pe ceilalți doi. Minae a venit din Germania de la muncă, iar Ghiță de acasă, din România. Ne-am întâlnit acasă la Sitariu, în Timișoara”, a relatat Zuleam. 

Ilie Sitariu a fost condamnat în 2024 la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru sprijinul pe care l-a acordat celor trei bărbați. Acesta i-a adăpostit în casa lui şi i-a dus cu maşina la Sibiu, iar după comiterea crimei, l-a ajutat pe Zuleam să fugă din ţară. Anterior faptei de la Sibiu, cei trei s-au deplasat la Pitești, tot pentru un jaf „la pont”, dar, în final, au renunțat și au revenit la Timișoara.

Ghiță, Zuleam și Minae au ajuns la Sibiu pe 4 noiembrie 2023, unde au intrat într-o casă părăsită, afltă vis-a-vis de locuința lui Adrian Kreiner. „Am stat în acea casă pe timpul nopții și a doua zi. Supravegheam ca să vedem cine intră și cine iese. Eu și Minae am fost la un moment dat la un magazin ca să luăm de mâncare. Am cumpărat de toate, probabil am cumpărat și niște plicuri de cafea (ADN-ul lui Cosmin Zuleam a fost identificat pe un plic de cafea, lăsat în casa părăsită – n.r.). A doua seară, Laurențiu a insistat să intrăm. Dorea să mergem mai repede pentru ca avea mare nevoie de bani, cred că pentru o operație a unui copil. Ne-am certat pentru că eu am zis că noi nu mai putem merge după ce am fost la magazin, pentru că ne-au luat pe camare. În final am mers la casă, iar Ghița a sărit primul gardul, a tăiat curentul din curte și a intrat pe un geam de la baie. A urmat Minae și apoi am intrat și eu”, a mai relatat Cosmin Zuleam.

Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Cosmin Zuleam. Foto: Dorin Țimonea

Măști pe față și comunicare prin căști

Bărbatul a spus că ei știau că în casă se afla Kreiner și soția acestuia (Adriana Viliginschi, partenera omului de afaceri) și s-au înțeles să îl imobilizeze pentru a putea jefui locuința. „Vorbisem ca eu să stau să nu iasă sau să nu intre cineva în casă. Am stabilit și să discutăm doar în limba engleză. Când am ajuns în interior Laurențiu și Minae se luptau cu Kreiner pe canapea. Aveam căști conectate la telefoane și vorbeam în timp real. Aveam și măști pe față. Laurențiu și Minae îi mai dădeau pumni lui Kreiner și îl legau cu o sfoară. La un moment dat Laurențiu l-a luat de gât și îl strângea la piept”, a completat bărbatul acuzat de omor calificat, care a completat că el nu l-a lovit pe Kreiner și nici nu a participat la legarea acestuia. 

Zuleam a mai relatat că în acele momente a văzut o persoana care a ieșit dintr-o cameră de la etaj, respectiv pe Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri. A urcat la etaj, fiind urmat de Ghiță. „Laurențiu a venit în spatele meu și a dat un picior la ușă, care s-a rupt. Am mers în dressing unde era persoana cu telefonul. Laurențiu o amenința cu un pistol de jucărie și îi zicea să lase telefonul și să zică unde sunt banii. I-a luat telefonul și l-a aruncat pe jos, iar ea plângând i-a dat portmoneul ei. Atunci am văzut ceasurile și am decis să le iau, după care i-am zis lui Ghiță să plecăm repede pentru că vine poliția”, a mai spus Zuleam. 

Cele 16 ceasuri de lux, în valoare de 200.000 de euro, au fost descoperite, ulterior, în posesia lui Laurențiu Ghiță, când a fost prins în Marea Britanie. Camera respectivă era dormitorul lui Adrian Kreiner și era folosită de fiica acestuia când venea la el în vizită, în România. Zuleam nu a putut relata de unde era sfoara cu care a fost legat omul de afaceri. A mai afirmat că au cumpărat telefoane special pentru acest jaf, pe care le-au aruncat ulterior.

„Nu am mers să-l omorâm”

Zuleam a completat că imediat după acel moment au decis să plece din casă, iar când a coborât pe scări l-a văzut pe Kreiner legat pe podea, unde se mișca și încerca să spună ceva. „Nu am mers cu gândul să îl lovim sau să îl omorâm, doar să-l mobilizam ca să îi luăm banii. Eu recunosc că toată viața nu am muncit, am fost la furat, dar nu am venit să ucidem o persoană cu intenție. Suntem niște tineri care am vrut să furăm că să mâncăm pentru că statul român nu ne dă nimic”, a completat acesta. Ulterior, cei trei s-au deplasat la Deva și de aici la Timișoara, unde au încercat să vândă ceasurile însă nu au găsit niciun cumpărător.

„A doua zi dimineața m-a sunat Adrian Chirciu și mi-a spus că Kreiner este bine în spital, că își revine. Seara m-a sunat din nou că persoana a murit și mi-a zis că trebuie să fugim din țară. Mi-a relatat că știe toate acestea de la o persoană care a stat tot timpul acolo cu el și îi transmite ce se întâmplă. S-a întors și Laurențiu Ghiță și ne-am întalnit acasă la Sitariu. A zis că l-a lăsat bine și nu a vrut decât să ii dea somn și că nu îi pare rău de pedeapsa ci îi pare rău că a omorât un om. Chirciu m-a mai sunat și m-a întrebat cum de s-a întâmplat asta. Mi-a spus să ne vedem de treaba noastră și să nu vorbim cu nimeni, că dacă vorbim îi facem lui probleme și la persoana respectivă de la care avea informații despre starea lui Kreiner”, a declarat Cosmin Zuleam.

Cei trei bărbați au părăsit imediat țara. Ghiță și Minae au fost prinși și aduși în țară, în decembrie 2024, din Scoția și Irlanda de Nord. Ghiță avea într-o plasă, ascunse la motorul mașinii cu care se deplasa, cele 16 ceasuri furate din locuința omului de afaceri.

Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Laurențiu Ghiță și Cristian Minae. Foto: Dorin Țimonea

Relații de la o „persoană apropiată”

Zuleam a spus că nu știe cine era persoana care se afla în spital cu Kreiner și care îi relata detalii celui care i-a dat pontul. „Consider că era o persoană apropiată pentru că primeam detalii la toate amănuntele pe care le ceream și pentru că acea persoană a stat lângă el de la început până la sfârșit”, a mai spus bărbatul condmanat la 30 de ani de închisoare. 

Aceste afirmații au fost exploatate de avocatul lui Minae și Ghiță, care a declarat că persoana care a dat pontul ar trebui căutată de către autorități. „Acces continuu acolo putea să aibă atât concubina victimei, cât și orice doamnă asistent medical. Eu cred că procurorul, poate chiar cel care a întocmit dosarul, ar trebui să se intereseze de acest Adrian Chirciu și să îi pună întrebările necesare. Pot să spun că clienții mei nu știau cine este. Știau că au mers la pont pentru acea sumă de 2-3 milioane de euro. El trebuie găsit pentru aflarea adevărului”, a spus avocatul. 

Acesta a făcut și o legătură cu dosarul în care a fost arestată Adriana Viliginschi, pentru complicitate la omor, alături de o asistentă medicală și de o femeie din Sibiu care și-ar fi ucis mama pentru a-i prelua averea. 

„Din câte înțeleg în cel de-al doilea dosar de omor este implicat un asistent medical. Așteptăm și expertiza pe care am solicitat-o să ne lămurească dacă acel preș care era în jurul sau pe fața victimei (Adrian kreiner – n.r.). Pare similar cu ceea ce doamna Viliginschi explica prietenei sale să facă”, a completat avocatul. Fosta parteneră a lui Kreiner a fost prezentă în sala de judecată, la Curtea de Apel Alba Iulia, dar a refuzat să mai facă declarații în dosar. Aceasta dormea în momentul jafului, într-o cameră aflată lângă cea în care se afla Vanessa Kreiner. Viliginschi a ieșit din cameră doar după ce atacatorii au părăsit locuința și a declarat că a fost trezită de zgomote.

Misterul preșului din locuința lui Kreiner

Prezența preșului găsit pe capul lui Adrian Kreiner, la momentul la care polițiștii au ajuns la fața locului, a fost contestat tot timpul de către Laurențiu Ghiță și Cristian Minae. Cei doi au declarat că ei nu au folosit un preș sau un covor și că la plecarea lor din locuință, Kreiner nu avea un asemenea obiect pe față. Judecătorul de la Tribunalul Alba a reținut, după vizualizarea imaginilor filmate cu camera echipajului de poliție care a ajuns primul la locuință, că era vorba despre un covoraș care se afla pe capul victimei și nu era înfășurat în jurul gâtului și a concluzionat că nu are nicio relevanță în ceea ce privește decesul victimei.

Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Laurențiu Ghiță și Cristian Minae. Foto: Dorin Țimonea

În dosarul în care a fost arestată pentru complicitate la omor, Adriana Viliginschi, de profesie psiholog, este acuzată că i-a oferit unei prietene „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”. Polițiștii mai susțin că ea ar fi sfătuit autoarea (Amiana Păștină) cu privire la combinația de sedative care ar induce coma mamei sale, ușurând asfixierea sa ulterioară, care s-ar fi derulat cu ajutorul unei perne. De asemenea, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere. 

Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Adriana Viliginschi, Afrian Kreiner. Foto accentul.ro

„Declarații ca ale oricărui inculpat”

Avocatul partenerei lui Kreiner pune la îndoială unele afirmații făcute de Cosmin Zuleam. „Sunt declarații ca ale oricărui inculpat, care poate spune adevărul sau nu și care, bineînțeles, declară în propriul interes. Unele elemente sunt comune cu celelalte declarații, dar sunt și foarte multe elemente diferite. Poate exista, poate nu exista cea persoană (Adrian Chirciu – n.r.), la fel ca și povestea cu acei 2 milioane de euro, care există sau nu. Ce vă pot spune este că locuința nu are subsol. Doamna Viliginschi a dat de două ori declarații la Tribunalul Alba și a explicat tot ce avea de explicat. La acest moment nu avea de ce să mai dea declarații. Va da declarații dacă va fi nevoie să explice anumite elemente noi care apar”, a afirmat avocatul femeii. 

Apărătorul a răspuns și afirmațiilor lui Minae și Ghiță, care au susținut că Adrian Kreiner era în viață când au părăsit locuința și nu au folosit un preș atunci când l-au agresat: „Întrebarea este cum l-au lăsat în viață, dacă domnul Adrian era liniștit, mânca, se uita la televizor sau l-au lăsat în situația în care l-au lăsat și care este descrisă în cele două rapoarte de expertiză medicală”.

