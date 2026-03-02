Șefa de la Mediu precizează că este vorba despre o amendă mai mult simbolică și spune că legea nu este dreaptă, însă se arată mulțumită de faptul că s-a făcut dreptate.

„CNA a sancționat Realitatea TV pentru minciunile de 2 lei că aș fi blocat realizarea a 11 baraje și as lăsa oamenii fără apă. Da, este vorba de o amendă derizorie (și legea e strâmbă aici), dar e important un lucru simplu: scrie negru pe alb că Realitatea TV a încălcat legea”, a transmis Diana Buzoianu, luni, pe pagina de Facebook.

În context, ministrul mai spune că va urma calea legală și penală în continuare, pentru a lupta împotriva minciunilor care se spun despre ea.

„Să fie foarte clar. Voi continua să urmez toate căile legale civile, administrative și penale, acolo unde este cazul, în lupta contra fake news-urilor. România se va face bine când șmecherii și conectații la grupurile de interes nu vor mai putea manipula mii de români fără să suporte consecințele legale”, a încheiat ministrul Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată din nou luni în Parlament, la Ora Guvernului, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD. Aceștia cer explicații și soluții privind blocarea Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara.

Diana Buzoianu trebuie să prezinte motivele blocării investiţiei şi soluţii în privinţa Barajului Mihăileni, după ce săptămâna trecută a absentat.

În urmă cu câteva zile, deputatul PSD Natalia Intotero a cerut demisia ministrului Diana Buzoianu în cazul în care nu va veni nici luni, 2 martie, în Parlament pentru a prezenta soluţii la situaţia Barajului Mihăileni, de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara.

Săptămâna trecută, reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara au acuzat că activiştii de mediu „blochează definitiv” proiectul privind construirea Barajului Mihăileni, pe râul Crişul Alb, după ce magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis o acţiune a Declic şi au anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987.

La începutul lunii ianuarie, ministrul Mediului acuza site-ul Realitatea și „zeci de site-uri fantomă” că răspândesc un „fake news de 2 lei”, „fie din prostie, fie manipulare”.

Diana Buzoianu a dezmințit atunci o informație falsă potrivit căreia Ministerul Mediului blochează accesul la selecția pentru funcția de director al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în cazul candidaților care nu au carte de identitate electronică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE