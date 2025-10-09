Șoșoacă este pusă sub urmărire penală pentru 11 infracțiuni

Această solicitare vine în contextul unei anchete în curs și a fost anunțată în plenul de la Strasbourg.

„Autoritățile competente din România mi-au adresat o solicitare privind ridicarea imunității parlamentare a doamnei Diana Iovanovici Șoșoacă. Această solicitare este transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice”, a transmis Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în plenul Parlamentului European.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat ridicarea imunității pentru a putea continua cercetarea penală. Diana Șoșoacă este pusă sub urmărire penală pentru 11 infracțiuni, printre care și:

Patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal

Patru infracțiuni de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război sau împotriva umanității

Promovarea de idei și doctrine antisemite

Negarea sau minimalizarea Holocaustului

Ultraj

Dosarul include mai multe episoade controversate în care este implicată eurodeputata. Printre acestea se numără cazul jurnaliștilor reținuți într-un birou al său și evenimentele de comemorare a liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Procedura de ridicare a imunității

Cazul va fi analizat de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European. Aceasta va examina documentele transmise de autoritățile române și va formula o recomandare oficială. Ulterior, recomandarea va fi supusă la vot în plenul Parlamentului European.

Parchetul General subliniază că măsurile dispuse se află într-o etapă intermediară a procesului penal. Acesta precizează că principiul prezumției de nevinovăție nu este încălcat.

Decizia privind ridicarea imunității aparține Parlamentului European. Acesta va analiza solicitarea procurorilor români și va vota în plen.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE