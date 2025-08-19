Întrebări esențiale despre securitate

În contextul acestor evoluții, un deputat ucrainean a declarat pentru Skynews că „diavolul se ascunde în detalii” în ceea ce privește planul de pace dintre Rusia și Ucraina.

Yulia Sirko, membră a parlamentului ucrainean, a subliniat importanța unor răspunsuri clare la întrebări esențiale legate de garanțiile de securitate. Printre acestea se numără finanțarea armamentului și a trupelor necesare pentru menținerea liniei frontului de 2.000 km.

„Cine va finanța cantitatea enormă de arme și soldați de care avem nevoie pentru a menține linia frontului de 2.000 km?” a întrebat Sirko.

Pozitionarea trupelor, element crucial

Deputatul ucrainean a explicat că poziționarea trupelor este vitală în cadrul garanțiilor de securitate. Ea a făcut distincția între prezența trupelor europene la granița de vest și pe linia frontului.

„Dacă trupele europene vor fi poziționate la granița de vest, va fi doar logistică”, a declarat Sirko. „Trebuie să fii pe linia frontului în zona gri dintre Rusia și Ucraina, asta e adevărata provocare.”

Sirko a adăugat că prezența forțelor europene pe linia frontului ar putea descuraja o eventuală ofensivă rusă: „Dacă armatele europene vor putea ajunge pe linia frontului și vor fi gata să rămână… nu cred că rușii vor încălca această limită.”

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân un subiect complex, cu multe aspecte ce necesită clarificări în perioada următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE