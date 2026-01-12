Exporturile României au scăzut ușor în noiembrie 2025, în timp ce importurile au înregistrat o diminuare semnificativă, conform datelor INS. În luna noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 8,372 miliarde euro, în scădere cu 0,1% față de aceeași lună din 2024, iar importurile CIF au scăzut cu 5,3%, ajungând la 10,633 miliarde euro. Deficitul comercial lunar a fost de 2,260 miliarde euro, relatează News.ro.

Pe perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, exporturile au totalizat 89,420 miliarde euro, cu o creștere de 3,9% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce importurile au crescut cu 2,6%, ajungând la 119,19 miliarde euro. Deficitul balanței comerciale pentru aceste 11 luni a scăzut cu 299,6 milioane euro (-1%), la 29,77 miliarde euro.

INS a mai raportat că „ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deținute de maşini şi echipamente de transport (46,5% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate (26,9% la export şi 28,4% la import)”.

Schimburile intra-UE27 au reprezentat majoritatea comerțului, cu 71,7% din exporturi (64,118 miliarde euro) și 72,3% din importuri (86,223 miliarde euro), între ianuarie și noiembrie 2025. Valoarea schimburilor extra-UE27 a fost de 25,302 miliarde euro la exporturi și 32,966 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi și 27,7% din total importuri.

