Van’t Hoff, pilot al echipei MP Motorsport, s-a stins din viață în urma unei ciocniri violente, cauzată de condițiile meteorologice de la ora cursei.

Agățat din spate, monopostul lui Van’t Hoff s-a răsucit în mijlocul pistei. Vizibilitatea redusă a făcut ca Adam Fitzgerald, aflat în urma olandezului, să-l lovească pe acesta din plin, la mare viteză.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

FRECA a emis un comunicat la scurt timp după tragicul accident: „Condoleanțele noastre pentru familia, echipa și prietenii săi”.

„Suntem devastaţi de pierderea unuia dintre cele mai mari talente olandeze ale noastre, care a adus atât de multă energie echipei în anii petrecuţi alături de noi. Dilano a făcut parte din familia MP Motorsport încă de la început, în 2021″, a scris echipa sa, într-un comunicat publicat pe Twitter.

Team statement

Spa-Francorchamps, 1 July 2023



MP Motorsport is deeply saddened to confirm that our driver, Dilano van t Hoff has passed away as a result of a crash during the second race of the Formula Regional European Championship by Alpine at Spa Francorchamps. pic.twitter.com/IWvS0fY1bs