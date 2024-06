Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Soldatul contractual Anton Andreev, din compania a 5-a a regimentului 1009 al Forțelor Armate Ruse, compus din recruți mobilizați din regiunile Pskov și Tver, a vorbit despre pierderile grele ale regimentului, în atacul de la Vovceansk.

La începutul videoclipului, Andreev spune că regimentului i s-a spus că vor merge doar la granița Federației Ruse cu Ucraina, dar apoi au fost trimiși să atace Vovceansk. Bărbatul, care e antreprenor, a spus că în prima noapte compania s-a trezit într-o centură forestieră.

„Operațiunea în sine [cucerirea Vovceanskului] a început într-un moment prost. Au început să ne comande să mergem înainte și tot înainte. Mortierele lor trăgeau și oamenii erau trimiși acolo. În prima noapte, jumătate din companie a fost imediat distrusă. Majoritatea sunt trei sute (răniți, în codul armatei ruse, n.red.), slavă Domnului. Două sute (morți, n.red) erau de asemenea mulți. Senia, comandantul companiei, striga continuu: înainte, înainte! Mai târziu mi-am dat seama că primea pur și simplu un ordin de la comandantul batalionului. Cei răniți au fost pur și simplu aliniați în loturi, au fost prinși într-un masacru, sub un tir de mortier, au fost pur și simplu trimiși să moară”, a spus militarul.

Dimineața, comandantul a strâns tot ce a mai rămas din companie și au plecat spre Vovceansk. Acolo au ocupat o stradă din oraș și „a început să se încingă atmosfera”, explică Andreev. El a spus că au fost trimise grupuri de militari să asalteze străzile, dar au intrat sub focurile de mitraliere și atacurile cu drone FPV.

Potrivit lui Andreev, ofițerii au trimis soldații la Vovceansk echipați doar cu veste antiglonț și mitraliere. În prima noapte în oraș, au reușit să captureze una dintre străzi, dar apoi au început pierderi la scară mare. Grupuri de soldați din rezervele din unitățile de antrenament nu au putut trece pe lângă două case, deoarece au fost suprimate de mitraliere și terminate de drone. Într-unul dintre grupuri a rămas o singură persoană.

„Te plimbi pe stradă, totul pare să fie în regulă, dar apoi ești prins într-un masacru, sub foc de mitraliere și atacuri cu drone. Și comanda de la radio strigă «înainte, înainte!». Nu poți pleca. Când rămân 5-10 persoane din toate grupurile, poate le vor permite să se retragă, dar atunci jumătate dintre soldați sunt morți”, descrie Andreev felul în care sunt asediate străzile din Vovceansk.

„Ne-au tocat și atât. Sunt trimiși sub mitraliere, sub drone, la lumina zilei, carne. Și doar strigă înainte, înainte. Așa că nu știu cum o să mă întorc, poate mort, poate rănit. Înțeleg că conducerea noastră are un ordin, dar cei care stau la Moscova sunt nenorociți”, spune Andreev, care dezvăluie că în compania lui, din 100 de oameni au mai rămas 12.

„Au sosit grupuri proaspete, nepregătite, care se antrenau de patru zile, au fost trimiși la asalt dimineața și nici nu au trecut prin două case, au fost surprinși de o mitralieră, s-au înghesuit și au fost terminați cu echipamentul FPV. Au mai rămas cinci sau șase oameni acolo. Un grup venea spre noi, iar din acest grup a rămas o singură persoană”, a spus militarul.

Anterior, „Provincia Pskov” a publicat o scrisoare deschisă din partea rudelor celor mobilizați din regimentul 1009, în care au vorbit și despre pierderile grele ale regimentului în atacul asupra regiunii Harkov. Mai târziu, propagandiștii Z din regiunea Pskov au scris și despre un număr mare de răniți în rândul soldaților din regiment.

