Din ce afacere mai făcea bani Răzvan Ciobanu. Vindea pisici de rasă cu 750 de euro bucata | FOTO

Potrivit click.ro, designerul Răzvan Ciobanu, despre care se spunea că este plin de datorii, făcea rost de bani și din vânzarea pisicilor de rasă. vindea pisici din rasa Spfynx, fără păr. Un astfel de exemplar poate costa chiar şi peste o mie de euro, însă Răzvan Ciobanu le vindea cu 750 de euro. Persoana care se ocupa de tranzacţii era chiar el.

Răzvan Ciobanu era mare iubitor de pisici. Avea două feline, Lili și Matilda, despre care a vorbit într-un interviu pe care l-a acordat pentru Libertatea.

„Lili este un ”copil” foarte dorit de mine. Am căutat-o foarte mulţi ani. Toţi prietenii mei ştiu că îmi doream o pisică Sphinx de culoare albastră şi foarte mică. De regulă, crescătorii de Sphinx nu le dau mai devreme de 4-5 luni, ceea ce pentru mine era de neacceptat. Aşa că am insistat până am găsit ceea ce-mi doream. Pe Lili am luat-o când avea doar 7 săptămâni. Sigur că a trebuit să fiu mult mai atent cu ea şi, practic, m-a solicitat cam cât m-ar solicita un copil – să fiu atent să mănânce cât trebuie, când trebuie, baie o dată la 3 zile etc. Matilda este la mine acasă de când avea două zile, fusese abandonată de mama ei. Nu am putut să o las să moară. Încă locuiesc separat, Lili şi Matilda, în aceeaşi casă, dar vor face pace. Cândva…”, spunea el.

Ce spunea Răzvan Ciobanu despre datoriile sale

Despre datoriile lui Răzvan Ciobanu s-a vorbit foarte mult. Anul trecut, într-o postare pe Facebook, acesta a încercat să lămurească lucrurile.

„Aşa cum nu m-am ferit cam niciodată să spun adevărul, nu o voi face nici de această dată. Am preferat să postez toate aceste lucruri pe paginile mele oficiale, scrise de mine (nu am o armată de PR, consilieri, etc. care să o facă pentru mine). Dacă am datorii?! Da, sigur! Îmi doresc ziua în care să pot spune că nu am… până atunci lucrurile stau cam aşa: datorez bani unor furnizori de piele, cu care mi-aş dori să pot colabora şi pe viitor. Ambii comercializează piele naturală.

Apoi mai am o datorie măruntă, nu neînsemnată, la un petshop de unde obişnuiam să cumpăr hrană şi aşternut igienic pentru minunata mea Lili (ştiţi voi, pisica cheală). Cred că suma datorată nu depăşeşte 110-117 lei, bani împrumutaţi (de la oameni de succes sau cunoscuţi în cercurile mondene, nu ştiu să am), dar este adevărat că am datorii personale în faţa a 3 sau 4 prieteni.

Iarăşi să nu lăsăm loc de interpretări, sunt adunaţi probabil 3000€. A… povestea cu Cătălin Botezatu este aproape încheiată, avem un caiet unde ne ţinem socotelile şi din cei 10 mii, care periodic ies la iveală, au mai rămas (posibil) undeva la 1.000 €”,spunea el.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit duminică noaptea într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Surse din rândul anchetatorilor au precizat pentru Libertatea că autoturismul aparține unei femei care, cel mai probabil, i-o împrumutase.Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea va avea loc joi.

Citește și:

VIDEO | În căutarea lui Gică – românul omorât într-un parc din Huskvarna, Suedia, de doi adolescenți. Un Paște în pădure cu cei mai nevoiași dintre compatrioți (1)

Citește mai multe despre razvan ciobanu pe Libertatea.