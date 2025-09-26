Marcaj cu rol clar: obligația de a aștepta

Deși par simple desene, „dinții de rechin” transmit un mesaj clar că șoferul trebuie să aștepte. Ele marchează o obligație de cedare a priorității, fie la intersecții, fie pe trasee unde regulile pot fi trecute cu vederea.

Practic, există două mari situații în care sunt folosiți:

la intersecțiile de pe drumurile principale, unde trebuie respectată regula priorității de dreapta

pe pistele speciale pentru biciclete, unde bicicliștii au prioritate, în funcție de semnele de circulație instalate

Marcajul nu este o regulă nouă, ci un element vizual menit să facă mai clară obligația deja existentă. Rolul lor este să reducă riscul de accidente în zone unde șoferii tind să ignore prioritatea.

Numele oficial este chiar „dinți de rechin”

Spre deosebire de alte marcaje, denumirea nu este una populară. În regulamentul rutier german, marcajul apare sub numele oficial „Haifischzähne” („dinți de rechin”).

Triunghiurile sunt grupate câte trei, pictate la distanțe de 25 de centimetri, cu vârfurile îndreptate spre șoferii care trebuie să cedeze. Sunt obligatoriu albe și pot fi întâlnite mai ales pe străzi secundare, în zone cu limită de 30 km/h sau pe pistele de biciclete.

„Dinții de rechin” funcționează ca un avertisment vizibil: aici nu ești tu cel care decide, ci cel care trebuie să aștepte.

Sunt „dinții de rechin” folosiți și în România?

În legislația rutieră românească există un marcaj asemănător, tot sub forma unui triunghi alb cu vârful orientat către șofer, care indică obligația de a ceda trecerea. Acesta apare în „Regulamentul de aplicare a Codului Rutier”, la secțiunea dedicată marcajelor transversale.

Marcajul transversal de cedare a trecerii în România reprezintă un singur triunghi alungit, îndreptat către șofer. Foto: lege5.ro

Totuși, spre deosebire de Germania, unde poartă denumirea oficială de „dinți de rechin” și sunt grupați câte trei, în România nu sunt denumiți așa și nu au aceeași aplicare pe scară largă. Practic, mesajul este același: șoferul care întâlnește aceste triunghiuri pe asfalt trebuie să aștepte și să acorde prioritate.

