Accidentul rutier a avut loc pe 1 mai 2024 în Schönenberg, unde un vârstnic de 90 de ani a fost lovit mortal de un șofer beat.

Conducătorul auto, Tariq S.*, un cetățean din Oman în vârstă de 38 de ani, circula prin localitate cu un Mercedes închiriat, cu o viteză de 65 km/h, având o alcoolemie de cel puțin 2,03 la mie.

Tribunalul districtual din Weinfelden s-a ocupat de două ori de acest caz. În primul proces, în noiembrie 2024, instanța a respins cererea de pedeapsă a parchetului, considerând-o „nejustificat de blândă”.

Judecătorii au apreciat că o pedeapsă de trei până la patru ori mai lungă ar fi fost potrivită pentru șoferul care a produs acest accident rutier din Elveția.

În octombrie 2025, a avut loc procesul în procedură ordinară. Parchetul a solicitat din nou o pedeapsă de șapte luni de închisoare, o amendă penală și una în bani.

Avocatul apărării a susținut că Tariq S. „se afla sub presiune profesională și personală” și că „suferea de o izolare psiho-socială”.

Instanța a pronunțat însă o pedeapsă mult mai severă: l-a condamnat pe Tariq S. la 20 de luni de închisoare și la o amendă de 2.900 de euro.

Judecătorul care a prezidat procesul și-a motivat decizia prin depășirea masivă a limitei legale de alcool și prin faptul că șoferul a condus „dintr-un motiv banal”. De asemenea, a criticat comportamentul șoferului, despre care spune că „a căzut pradă autocompătimirii”.

Avocatul apărării a făcut imediat apel, astfel încât sentința nu este definitivă. Este posibil ca următoarea instanță care se va ocupa de caz să fie Curtea Superioară din cantonul Thurgau.

