Shaw ar fi utilizat o metodă cunoscută sub numele de „stivuire”, așezând mai multe produse unul peste altul la casele de marcat cu autoservire și scanând doar unul dintre ele înainte de a părăsi magazinul. Un angajat al Walmart a furnizat autorităților imagini de pe camerele de supraveghere, surprinse pe 12 ianuarie 2026, care arătau presupusele furturi. Identificarea lui Shaw a fost posibilă și datorită utilizării unei baze de date cu permise de conducere.

Investigatorii au localizat, de asemenea, două vehicule suspecte – un Ford F-150 din 2018 și un Jeep Grand Cherokee din 2020 – care erau înmatriculate pe numele lui Shaw și au fost găsite ulterior la domiciliul acesteia. După arestare, Shaw a fost reținută în închisoarea din comitatul Cherokee, dar a fost eliberată în aceeași zi pe o cauțiune de 4.875 de dolari (aproximativ 4.124 euro).

Directoarea, plasată în concediu administrativ pe durata anchetei

Oficialii Școlii Elementare Free Home au confirmat că Shaw a fost plasată în concediu administrativ pe perioada anchetei. „Imediat după raportarea acestor acuzații, angajatul a fost plasat în concediu administrativ în așteptarea rezultatului anchetelor interne și ale organelor de drept”, a declarat districtul școlar. „Menținerea siguranței și securității elevilor și personalului nostru este prioritatea noastră principală, iar comportamentul neadecvat nu va fi niciodată tolerat.”

Cariera lui Shaw în educație se întinde pe mai bine de două decenii. Și-a început activitatea ca învățătoare la clasa a cincea în Carolina de Nord, continuând să predea în Florida înainte de a prelua roluri de conducere în diverse școli elementare. În 2024, Shaw a devenit primul director adjunct cu normă întreagă al Școlii Elementare Free Home, după ce a fost director adjunct la alte două școli din district. Pe site-ul școlii, ea este descrisă drept un profesionist dedicat, cu o experiență vastă în educație.

Acesta nu este primul caz de furt în care este implicat un oficial din învățământ. În martie 2025, Gregory Lewis, directorul Academiei Bok North din Florida, a fost prins „sărind peste scanare” la o casă de marcat automată într-un alt magazin Walmart din comitatul Polk. Aceste incidente ridică întrebări cu privire la integritatea unor lideri din domeniul educației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE