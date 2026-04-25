Primul incident a avut loc în 2001, pe când Patel era student la Universitatea din Richmond, Virginia. Acesta a relatat că a fost arestat pentru consum de alcool sub vârsta legală, după ce a fost scos dintr-o arenă sportivă pentru «încurajări excesive» în timpul unui meci de baschet.

„La ieșirea din arenă, polițistul m-a arestat pentru că eram beat în public, deoarece nu aveam încă 21 de ani”, a scris Patel în scrisoarea adresată Baroului din Florida. Potrivit NBC News, Patel a plătit o amendă la câteva zile după incident.

Cel de-al doilea incident s-a petrecut în 2005, pe vremea când Patel era student la Drept la Universitatea Pace din New York. În timp ce sărbătorea cu prietenii, grupul a decis să urineze în public în drum spre casă. „Într-o abatere gravă de la o conduită adecvată, am încercat să ne golim vezica în timp ce mergeam spre casă”, a explicat Patel în scrisoare. Poliția i-a surprins și i-a arestat pentru urinare în public. Și de această dată, Patel a plătit o amendă.

„Întregul trecut al lui Kash a fost examinat și verificat înainte ca acesta să preia acest rol», a declarat Erica Knight, purtătoarea de cuvânt a lui Patel. „Aceste atacuri nu sunt altceva decât o încercare de a submina un proces care l-a desemnat deja drept potrivit pentru funcție.”

În scrisoarea din 2005, Patel a subliniat: „Ambele incidente nu sunt reprezentative pentru comportamentul meu obișnuit și îmi exprim speranța că Consiliul le va considera anomalii. Îmi cer scuze sincer pentru comportamentul meu nepotrivit atât față de Consiliu, cât și față de comunitate.”

Patel, care a devenit al nouălea director al FBI acum două decenii după scrisoarea sa către Barou, se confruntă acum cu acuzații privind comportamentul său. Un videoclip viral din februarie 2026, în care Patel apare bând bere cu echipa olimpică de hochei a SUA în Italia, a stârnit critici.

Un raport publicat de The Atlantic susține, citând surse anonime, că Patel ar fi fost văzut sub influența alcoolului la cluburi private precum Neds din Washington și Poodle Room din Las Vegas. Potrivit publicației, consumul său de alcool ar fi „o sursă recurentă de îngrijorare în rândul oficialilor guvernamentali.”

Patel a respins acuzațiile și a intentat un proces de defăimare, cerând despăgubiri de 250 de milioane de dolari. „Aceste afirmații despre un comportament haotic și consum excesiv de alcool sunt fabricate”, a declarat avocatul său, Jesse R. Binnall, în plângere.

Într-o conferință de presă susținută marți, Patel a negat ferm acuzațiile: „Nu am fost niciodată în stare de ebrietate la locul de muncă și tocmai de aceea am depus un proces de defăimare de 250 de milioane de dolari. Oricine dorește să participe, să o facă. Ne vedem în instanță.”