Ce i-a zis Trump lui Musk

Fondatorul miliardar al companiei Tesla a dat mâna cu președintele SUA, în timp ce zeci de mii de persoane au venit să-și ia rămas bun de la influencerul conservator. Cititorul pe buze Nicola Hickling a dezvăluit că Trump a spus: „Ce mai faci”, când s-a întors spre Musk pentru a-l saluta, potrivit Daily Mail.

Elon Musk a părut apoi să ridice din umeri când Trump i-a spus: „Deci, Elon, am auzit că voiai să discutăm”. În timp ce la conversație s-a alăturat și Dana White, om de afaceri american, cunoscut în special ca președinte și CEO al Ultimate Fighting Championship (UFC), Trump a sugerat: „Să încercăm să găsim o soluție pentru a reveni la normal”.

Musk i-a răspuns dând din cap. Președintele îi strânge apoi mâna și îi spune: „Mi-ai lipsit”.

În timpul ceremoniei, Musk a postat, pe plaforma X, o fotografie cu el și Trump stând împreună, cu descrierea „Pentru Charlie”. Imagine cu interacțiunea dintre cei doi a fost distribuită și de contul oficial al Casei Albe.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Musk și Donald Trump au îngropat securea războiului

Reuniunea dintre Trump și Musk a avut loc în State Farm Arena din Glendale, Arizona, unde mii de oameni s-au adunat pentru a-i aduce un omagiu lui Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal pe 10 septembrie în campusul Universității Utah Valley.

Atât Kirk, cât și Musk au lucrat activ în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Musk a donat peste 270 de milioane de dolari campaniei prezidențiale a lui Trump și a desfășurat activ campanie electorală în state cheie,

Ulterior, Elon Musk s-a angajat într-o serie de atacuri împoriva lui Trump, pe rețelele de socializare, începând din iunie 2025, când a părăsit funcția de șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

Alianța lor s-a rupt din cauza proiectului de lege de cheltuieli al lui Trump, pe care miliardarul l-a numit „absolut nebunesc și distructiv”.

Cearta lor a escaladat când Musk l-a acuzat pe Trump că este menționat în dosarele lui Jeffrey Epstein.

Mesajul lui Donald Trump, la slujba lui Charlie Kirk

Donald Trump a declarat, în faţa a zeci de mii de oameni adunați la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, că îi „urăşte” pe adversarii săi, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul.

„El nu-şi ura rivalii, ci le dorea tot ce era mai bun. Eu îmi urăsc rivalii și nu le doresc tot ce este mai bun, îmi pare rău”, a spus președintele american.

Trump a afirmat că Charlie Kirk l-a îndemnat să trimită trupe federale în Chicago pentru a combate criminalitatea. „Unul dintre ultimele lucruri pe care mi le-a spus a fost: «Vă rog, domnule, salvați Chicago». Și vom face asta, vom salva Chicago de crimele oribile”, a declarat Donald Trump.

Președintele l-a descris pe Kirk și ca fiind un „misionar cu un spirit nobil”, spunând că activistul conservator în vârstă de 31 de ani a jucat un rol decisiv în a-l ajuta să câștige alegerile din SUA din 2024.

„Nu a meritat asta și țara noastră nu a meritat asta”, a spus Trump, adăugând că asasinarea lui Kirk a fost un atac la adresa democrației americane.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE