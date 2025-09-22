La evenimentul care a avut loc în Arizona, Trump a afirmat că își urăște rivalii, contrar mesajului de iertare transmis de văduva lui Kirk.

Comportamentul lui Donald Trump în timpul comemorării

„El nu-şi ura rivalii, ci le dorea tot ce era mai bun. Eu îmi urăsc rivalii și nu le doresc tot ce este mai bun, îmi pare rău”, a spus președintele american, aceste remarci contrastând puternic cu tonul general al evenimentului.

Discursul președintelui a fost un amestec neobișnuit de elogiu și retorică de campanie. Trump a deviat frecvent de la textul pregătit, făcând comentarii spontane și glume.

La un moment dat, el a menționat că va face un anunț important despre autism la Casa Albă.

Trump a menţionat utilizarea forţelor federale pentru a menţine ordinea în oraşe şi a profitat de ocazie pentru a promova un anunţ care va fi făcut luni la Casa Albă.

„Cred că am găsit un răspuns la autism. Ce ziceţi de asta? Autism: mâine vom discuta în Biroul Oval de la Casa Albă despre autism”, a spus preşedintele SUA.

Președintele a afirmat că Charlie Kirk l-a îndemnat să trimită trupe federale în Chicago pentru a combate criminalitatea.

„Unul dintre ultimele lucruri pe care mi le-a spus a fost: «Vă rog, domnule, salvați Chicago». Și vom face asta, vom salva Chicago de crimele oribile”, a declarat Donald Trump.

Președintele l-a descris pe Kirk și ca fiind un „misionar cu un spirit nobil”, spunând că activistul conservator în vârstă de 31 de ani a jucat un rol decisiv în a-l ajuta să câștige alegerile din SUA din 2024.

„Nu a meritat asta și țara noastră nu a meritat asta”, a spus Trump, adăugând că asasinarea lui Kirk a fost un atac la adresa democrației americane.

La finalul discursului, comportamentul președintelui a fost mai degrabă specific unui miting electoral decât unei comemorări, fredonând melodia „America the Beautiful” într-un mod comic.

Vicepreședintele SUA și Donald Trump Jr., declarații la comemorarea lui Charlie Kirk

Vicepreședintele JD Vance l-a descris pe Kirk în termeni religioși, numindu-l „un martir al credinței creștine”. Vance a comparat activismul lui Kirk cu tradițiile lui Socrate și ale creștinismului.

Erika Kirk, văduva activistului, a subliniat impactul pozitiv al morții soțului ei asupra credinței oamenilor.

„Săptămâna trecută, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani. Am văzut oameni mergând la slujbă la biserică pentru prima dată în viața lor”, a spus văduva lui Kirk.

Donald Trump Jr. l-a descris pe Charlie Kirk ca pe un martir, spunând: „Charlie s-a alăturat unui lung șir de bărbați și femei curajoși care au fost uciși pentru ceea ce credeau”.

Stephen Miller, consilier al Casei Albe, a promis că va continua munca lui Kirk: „Ați crezut că îl puteți ucide pe Charlie Kirk. L-ați făcut nemuritor. L-ați imortalizat pe Charlie Kirk, iar acum milioane de oameni îi vor duce mai departe moștenirea”.

90.000 de oameni, la slujba de pomenire a lui Charlie Kirk

Zeci de mii de oameni s-au adunat duminică, pentru a-i aduce un omagiu lui Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA (TPUSA), a cărui slujbă de pomenire a atras una dintre cele mai mari participări publice pentru un cetățean obișnuit, potrivit Fox News.

Organizația a declarat pentru Fox News Digital că aproximativ 90.000 de persoane au participat la slujbă, dintre care circa 70.000 au umplut până la capacitate stadionul State Farm din Glendale, Arizona.

Alte 10.000 de persoane s-au adunat la Desert Diamond Arena, o locație desemnată pentru surplusul de participanți, potrivit estimărilor furnizate de TPUSA.

În plus, alți 10.000 de oameni au urmărit slujba de pomenire a lui Kirk din zonele de vizionare aflate în apropiere.

Evenimentul a combinat retorica politică cu evanghelizarea creștină, atrăgând mii de susținători îmbrăcați în culorile drapelului american.

Elon Musk și Donald Trump au îngropat securea războiului la slujba lui Charlie Kirk

Președintele Donald Trump și Elon Musk au îngropat securea războiului, cei doi arătând o apropiere surprinzătoare la ceremonia organizată pentru a-i aduce un omagiu activistului conservator Charlie Kirk.

Cei doi au fost văzuți dându-și mâna, duminică după-amiază, la slujba de pomenire al lui Kirk, într-o lojă de la State Farm Stadium din Glendale, Arizona.

Kirk, care a cofondat Turning Point USA, a fost asasinat în timp ce susținea un discurs la Utah Valley University, în cadrul turneului său universitar „Prove Me Wrong”.

Uciderea sa a stârnit un val de susținere în întreaga lume, dar și critici atât din partea conservatorilor, cât și a stângii.

Relația dintre Musk și președinte a devenit mai puternică atunci când CEO-ul Tesla a făcut campanie pentru Trump în cursa sa prezidențială din 2024, ajutându-l să câștige atât votul electoral, cât și pe cel popular.

Ulterior, Musk a condus DOGE, cunoscut și sub numele de Department of Government Efficiency (Departamentul pentru Eficiența Guvernului), susținând că poate reduce cu trilioane risipele guvernamentale.

Musk era o prezență frecventă la Casa Albă și, potrivit relatărilor, l-a ascultat pe Trump în privința unor decizii majore de politică încă de la începutul celui de-al doilea mandat. Donald Trump chiar și-a cumpărat un Tesla roșu, ca semn de susținere pentru Musk.

Primele fisuri în relație au apărut atunci când Musk a devenit un critic constant al proiectului legislativ „One Big Beautiful Bill” al lui Trump, publicându-și observațiile pe X, platforma de socializare pe care o deține. Poziția sa l-ar fi iritat pe Trump.

Contextul asasinării lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timp ce vorbea la Universitatea Utah Valley.

Procurorii au acuzat un bărbat de 22 de ani, Tyler Robinson, de crimă cu premeditare și au anunțat că vor cere pedeapsa cu moartea.

Uciderea lui Kirk a intensificat tensiunile politice din SUA. Administrația Trump a încercat să arunce vina pe democrați, deși liderii acestui partid au condamnat unanim crima. Anchetatorii nu au găsit legături între suspect și grupurile de stânga.

Reacții și consecințe

Moartea lui Kirk a declanșat o serie de represalii împotriva celor care l-au criticat sau discreditat.

Mai mulți profesori, studenți, jurnaliști și chiar prezentatorul TV Jimmy Kimmel au fost sancționați sau concediați pentru comentarii legate de Kirk sau de moartea sa.

Aceste acțiuni au fost criticate de susținătorii libertății de exprimare și de cercetătorii în domeniul democrației, care le consideră o formă de cenzură.

