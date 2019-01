Disney a anunțat deja intenția de lansare a serviciului său de filme, în contextul în care Netflix investește masiv în ultima vreme în filme și seriale proprii.

Odată cu tranzacția Disney-Fox, conglomeratul va deține mai multe studiouri de filme de tradiție: Walt Disney, Marvel, Luasfilm, Pixar, la care se va adăuga și 21st Century Fox.

Acestea au în portofoliu drepturile pentru mai multe pelicule de mare succes, precum Avengers, X-Men, Fantastic Four, Iron Man, Captain America, Deadpool, Star Wars, Toy Story etc.

Marvel își retrage personajele de pe Netflix

De altfel, Disney intenționează să își retragă toate filmele sale care sunt acum disponibile la vizionare pe serviciile rivale, precum Netflix, Amazon Video sau HBO Go. Acestea ar urma să fie disponibile doar pe serviciul său propriu de filme.

Acest lucru este deja vizibil după ce Disney a rupt pactul cu Netflix în privința unor seriale realizate de aceasta din urmă pe baza unor personaje Marvel. Ca atare, o serie de seriale au fost anulate: Daredevil, Iron Fist și Luke Cage. Cel mai probabil, același lucru se va întâmpla și cu Jessica Jones și The Punisher.

Sezoanele deja realizate vor rămâne pe Netflix deoarece aceasta a plătit pentru ele.

Concomitent, Disney a anunțat o serie de seriale bazate pe propriile sale personaje, precum un serial cu Loki și altul cu Scarlet Witch și Vision.

Ce mai deține gigantul

Pe lângă patru mari studiouri de filme, Disney deține acum și televiziunile ABC, ESPN și va mai deține și National Geographic după preluarea Fox.

Televiziunea de știri Fox News și o serie de canale sportive deținute de către Fox nu vor face parte din tranzacție.

Disney vs Netflix

Disney a terminat anul financiar 2018 cu venituri totale de 59,4 miliarde de dolari și un profit net de 12,5 miliarde. La acestea se vor adăuga cele 30 de miliarde de dolari câștigate anual de către 21st Century Fox și câștigul net de 4,4 miliarde de dolari.

De partea cealaltă, Netflix este la rândul său un colos: compania are o valoare bursieră de 128 de miliarde de dolari. Netflix are venituri anuale de circa 16 miliarde de dolari, dar valoarea sa stă în faptul că are 137 de milioane de abonați la nivel mondial. Iar numărul crește masiv în toată lumea: numai în 2018 Netflix a adăugat circa 27 de milioane de abonați.

Amazon și Apple, rivali noi

Disney nu este singurul gigant care se aventurează în domeniul serviciilor online de filme.

Amazon deține deja un serviciu similar, numit Amazon Video, care are deja peste 100 de milioane de abonați. Serviciul Amazon Video este gratuit pentru cei care plătesc pentru Amazon Prime, un serviciu de transport gratuit în două zile al gigantului american.

HBO are, la rândul său, peste 142 de milioane de abonați la nivel mondial, în vreme ce Hulu are 17 milioane, potrivit Recode.

Apple este însă un nou venit în acest club. Gigantul are la rândul său în plan să lanseze un serviciu similar de filme. În acest moment este posibilă cumpărarea de filme prin iTunes, dar un serviciu care să înglobeze totul nu există.

Există însă suficiente indicii în acest sens: Apple investește deja miliarde de dolari în crearea de seriale proprii. CNBC a scris în octombrie că Apple ar putea oferi filme gratis utilizatorilor săi. Informația vine în contextul în care Apple se concentrează tot mai mult pe servicii ca sursă de venituri.

Foto: 123rf.com