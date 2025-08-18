Din data de 15 august, ora 5, până astăzi dimineața, s-au înregistrat la SAJ 1177 solicitări, conform Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța.

Au fost 4 accidente rutiere, 11 accidente prin submersie (Mamaia Nord, Saturn, Olimp, Venus): 7 transportați la spital, 4 găsiți în stop și la finalul protocolului declarați decedați (adulți). Din cei 7 transportați, 2 au fost minori.

De asemenea, 775 de oameni au fost transportați la spital.

Totodată, au fost foarte multe solicitări în Mamaia Nord și Costinești, majoritatea pentru probleme digestive și consum de alcool.

Minivacanța de Sf. Maria a făcut ca weekendul 16-17 august să fie cel mai aglomerat sfârșit de săptămână de pe litoral din sezonul 2025.

Cele mai populare stațiuni de pe litoral Mamaia, Neptun-Olimp și Venus au fost în topul celor mai căutate stațiuni autorizate.

Însă, Eforie, Mamaia Nord, Vama Veche și Costinești au condus în ceea ce privește turismul nedeclarat.









