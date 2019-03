Andrei Motoc, în vârstă de 40 de ani, se plimba cu motocicleta, iar într-o curbă a căzut şi a suferit o lovită puternică la cap, ruptură de trahee şi de ficat, dar şi alte fracturi.

Andrei este acum la terapie intensivă, în comă indusă. Medicii spun, însă, că starea acestuia este foarte gravă şi sunt rezervaţi în legătură cu şansele sale de supravieţuire. Primele informaţii arată că DJ Pagal avea cască de protecție în momentul accidentului, dar aceasta nu ar fi fost bine prinsă, potrivit Observator.tv.

Cine este DJ. Pagal

Pagal este la ora actuală unul dintre cei mai prolifici și apreciați DJ români, aducând o mare contribuție mișcării clubbing si scenei de muzică electronică autohtone. Pe numele său Motoc Andrei Radu s-a născut în Bucuresti pe 19 octombrie 1978 și s-a simțit atras de muzica înca din liceu, perioada în care vizita frecvent capitala Ungariei, Budapesta, pentru a participa la concerte rock. Tânăr rebel și entuziast, Pagal s-a alăturat chiar unei formații de rock, în postura de chitarist bass. La puțin timp dupa aceasta experiență si-a deschis cu un amic un cabinet de tatutaje.

Cu un renume deja consacrat pe scena muzicală românească, în 2004 Pagal participă cu regularitate la party-urile organizate de brandul The Mission, mixand în fata a sute de clubberi . La a doua editie a Nights.ro Awards (premiile anuale acordate performantelor din industria de muzică electronică românească), DJ Pagal este clasat în urma voturilor exprimate, pe locul 2. În același an, mixează și peste hotare în cluburi din Amsterdam (Olanda) și Sicilia (Italia). În ceea ce privește producția, Pagal a realizat, printre altele, un remix pentru piesa Violent a trupei Paraziții, cea mai în voga formatie de hip-hop din țară. Cel mai nou proiect al artistului este remixul la piesa Scream, semnata N-eat Groove și Rocca, și scoasă sub labelul Mutralina.

Citește și

VIDEO/ Terapie cu delfini la 10.000 de kilometri distanță, pentru fetița ei diagnosticată cu autism. Cum a ajuns o mamă din Gorj să facă voluntariat în Mexic