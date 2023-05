Întrebat de ce nu a atacat niciodată armata rusă un tren în care se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski sau alți oficiali europeni care au vizitat Kievul, Kuleba a spus: „Mi-am pus și eu această întrebare de câteva ori, dar apoi unul dintre ofițerii de securitate cu care am vorbit mi-a replicat: «Nu trebuie să vă faceți griji, asta e treaba noastră». Sistemul feroviar a funcționat pe tot parcursul războiului. (…) Nu este atât de ușor să ataci un tren în mișcare”.

„Dacă rușii l-ar putea ucide pe Zelenski, cu siguranță ar face-o”

„Dacă rușii l-ar putea ucide pe președintele Zelenski, cu siguranță ar face-o. Dar luăm decizii rapide, inteligente și suntem mai buni decât se așteptau mulți”, a afirmat șeful diplomației de la Kiev.

„Medvedev ar trebui să bea mai puțină vodcă înainte de a scrie pe canalul lui Telegram. Asta e tot ce pot spune mesajele care curg pe această rețea de socializare. El are un anumit rol în natura comunicațiilor strategice ale Rusiei”, a mai spus ministrul ucrainean de externe.

Kuleba s-a referit și la propria siguranță, chestionat despre faptul că ar putea fi, de exemplu, otrăvit: „În unele locuri, prefer să beau doar apă îmbuteliată care a fost sigilată anterior. Dar nu cred că sunt o țintă de top”. Recomandări Întrebată de o studentă despre fenomenul condamnaților români care au fugit în alte țări, Laura Kovesi l-a invocat pe Cătălin Predoiu

Ce urmează dacă o contraofensivă nu reușește

Despre o contraofensivă a armatei ucrainene, Kuleba a fost precaut: „Există și varianta să nu reușim să eliberăm teritoriile ocupate, atunci înseamnă că trebuie să ne pregătim pentru următoarea contraofensivă”.

Nu subestimez potențialul Rusiei, dar cele 14 luni de război au arătat că ucrainenii pot câștiga. Dmitro Kuleba:

„Nu este vorba despre soldați, ci despre echipamente, arme și de aceea industria de armament este atât de importantă. Nu numai pentru a ajuta Ucraina să câștige acest război și să protejeze Europa, ci și pentru a-și reface propriile provizii. Este esențial ca industria și guvernele să funcționeze precum ceasul elvețian în producția de noi arme“, a adăugat demnitarul ucrainean.

„Dacă vom avea probleme, vom avea nu din cauza lipsei de soldați, ci din cauza lipsei de arme. Deci aceasta este prioritatea principală”, transmite Kuleba.

Întrebat despre eventuale negocieri cu Rusia, oficialul de la Kiev a punctat: „Oamenilor trebuie să li se reamintească că, din 2014 până în 2022, am negociat cu răbdare cu Rusia. Prima parte a acestor negocieri a fost susținută de Germania și de Franța. Și am fost sfătuiți să facem concesii pe ici pe colo. A funcționat? Nu, am contribuit la cel mai mare război din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial”.

Recomandări REPORTAJ. Care este noul pol al secetei din România unde zeci de fermieri se declară în faliment. Declarațiile oamenilor din generația nouă de agricultori

Dacă Putin și-ar fi dorit o pace adevărată, nu ar fi început acest război. (…) Nu e genul de rău cu care poți negocia. Dmitro Kuleba:

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro Scandal între designeri după apariția lui Carmen Iohannis din ziua încoronării! Ce a dezvăluit un apropiat al Primei Doamne: 'Dânsa a...'

TVMANIA.RO Un nou serial românesc intră la Antena 1! Ce se știe despre proiect

FANATIK.RO Polițista care și-a reclamat șeful că-i trimitea mesaje deocheate a primit ”mustrare scrisă” de la IPJ Iași pentru prejudicii de imagine

Știrileprotv.ro Unei tinere din Botoșani i-a explodat implantul mamar pus recent, după ce s-a lovit în zona pieptului

Observatornews.ro Medicii au identificat la pacienţi un nou simptom "ascuns" al cancerului. "Când am aflat că am, nu mi-a venit să cred"

Orangesport.ro Dan Udrea s-a revoltat în direct după ce Petrescu a plecat din interviu. Reacţia vehementă prin care l-a pus la punct pe antrenor

Unica.ro Când sunt moșii de vară 2023. Când se prăznuiește sâmbăta morților