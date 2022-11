DNA a descins la IGSU pentru afacerea a 4 barocamere de 5 milioane euro, care zac nefolosite. „După anterioarele percheziții, în legătură cu altă achiziție, ambasadorul SUA a fost văzut în birou la Arafat”

Barocamerele sunt de dimensiunea unor TIR-uri. Au costat 1,2 milioane de euro bucata și au fost etalate la parade încă de la defilarea de 1 Decembrie din 2019, dar n-au tratat pacienți.

„Afacerea este scandaloasă, cel puțin în sensul prețului și inutilității. Însă noi, la IGSU, nu mai credem că aici se va face vreodată lumină”, spune o sursă care cunoaște în detaliu de câte ori procurorii au început cercetări pe diverse achiziții la IGSU.

Sursa explică: „Ultima descindere a procurorilor DNA la IGSU a avut loc pe 25 și 31 decembrie 2019, când au făcut percheziții electronice și au ridicat documente privind achiziția de mașini autospeciale în valoare de 600 milioane de euro”.

Două săptămâni mai târziu, explică sursele ziarului, Raed Arafat a fost vizitat în birou de ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman. „Ambasadorul a ieșit după o oră, iar despre dosar nu se mai știe nimic”, relatează surse din IGSU.

Au trecut trei ani și peste acel caz de la DNA s-a așternut liniștea.

Contactați de ziar, Raed Arafat și Adrian Zuckerman spun că nu-și amintesc întâlnirea, că nu cred că a avut loc, iar ambasadorul a mai adăugat că „Nu cred că e cazul să discut public cu dv. ce am discutat eu cu ei”, referindu-se la oficialii români cu care s-a întâlnit când conducea Ambasada de la București a SUA.

Pe 1 octombrie 2016, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a demarat implementarea proiectului pe fonduri europene „Multirisc Modul I”, din Programul Operațional Infrastructură Mare.

Achiziții totale de peste 30 de milioane de euro

Pentru o perioadă de 32 de luni, până în 2019, IGSU a investit 159 de milioane de lei, dintre care 133 de milioane de lei – fonduri ale cetățenilor Uniunii Europene, pentru „creșterea nivelului eficienței pentru un răspuns rapid în caz de dezastre”.

Proiectul s-a bazat pe importante achiziții de echipamente. Au fost cumpărate autocamioane cu sistem hidraulic (42 bucăți), containere suport (47 bucăți), tabără mobilă pentru persoane sinistrate sau evacuate (o bucată), linii tehnice de întreținere a echipamentelor individuale de protecție (7 bucăți), stații de lucru portabile (10 bucăți), 6 automacarale cu braț ridicător și platformă, 17 autospeciale.

Plus o achiziție în premieră în cazul serviciilor de urgență: autospeciale pentru tratamente hiperbarice și oxigenoterapie.

IGSU a anunțat că, în urma acestui proiect, timpul mediu de răspuns la situații de urgență s-a redus de la 14,25 minute la 14,05 minute, iar 43 de unități pentru situații de urgență au fost echipate.

În lista de achiziții se regăsesc și echipamente pe care Inspectoratul nu le-a folosit niciodată. E vorba de cele 4 autospecialele pentru tratamente hiperbarice, achiziție vizată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

20.000 de euro pe lună costă doar revizia barocamerelor nefolosite

La începutul lunii noiembrie, susțin surse din ISGU, ofițerii judiciari ai DNA, sub supravegherea procurorilor, au ridicat de la IGSU documentația privind achiziția celor 4 barocamere mobile. Autospecialele au fost cumpărate cu 1,2 milioane euro fiecare.

„Procurorii au cerut și actele prin care a fost stabilit prețul de achiziție”, a declarat sursa, care a precizat că în aceste barocamere nu a fost tratat niciun pacient până în prezent.

„Inițial, s-au cerut 200.000 de euro pentru specializarea a 18 cadre medicale în terapia bariatrică, dar Arafat a spus că o să vorbească el cu Marina italiană pentru ajutor. Ceea ce a și făcut. Dar degeaba. Nici după ce medicii s-au specializat, aceste barocamere nu au fost deschise pacienților”, a explicat sursa. Aceasta a mai spus că IGSU plătește anual pentru revizia autospecialelor câte 45.000 de euro pe bucată. Informația legată de suma cheltuită pentru întreținerea a fost confirmată de Bogdan Cristian Ion, un medic antreprenor, care are centre cu dispozitive hiperbarice.

Ambasadorul în birou la Arafat, după percheziții

Nu este pentru prima dată când DNA deschide dosar penal privind achizițiile IGSU. Ultima dată s-a întâmplat la sfârșitul lui 2019. În Ajunul Crăciunului și Anului Nou, procurorii au făcut percheziții electronice și au ridicat documente legate de licitația pentru achiziția de 2.000 de autospeciale de intervenție a pompierilor, la un preț mediu de 300.000 de euro pe fiecare mașină.

După ce polonezii de la WISS au fost declarați câștigători și Deltamed a pierdut, la indicațiile lui Raed Arafat a fost anulată licitația pe motiv că documentația a conținut o eroare, fiind omis în preț TVA.

Libertatea a publicat în mai 2020 o înregistrare audio prin care se aude cum Raed Arafat a intervenit în licitație.

După descinderea procurorilor DNA la IGSU, susține sursa Libertatea, Raed Arafat a fost vizitat de ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman. „Într-una din zilele săptămânii 12-15 ianuarie 2020, ambasadorul SUA a intrat în biroul lui Arafat și a ieșit după o oră, o oră și jumătate”, a declarat sursa.

Arafat: „În agenda mea nu figurează o întâlnire cu ambasadorul SUA în ianuarie 2020”

„Pe cât e de imposibil de lucrat uneori cu el, pentru că e autoritar, Arafat e un tip strălucitor în contactul cu partenerii externi. Vorbește 6 limbi de circulație: engleza, araba, franceza, germana, italiana și greaca”, povestește un om din ISU, care îl cunoaște foarte bine pe creatorul SMURD.

La începutul lui 2020, când s-a văzut cu Arafat, Zuckerman abia își intrase în pâine. Discuția cu Arafat a fost doar prima dintr-o serie de întâlniri care au devenit, mai apoi, publice. Conversația dintre cei doi a avut loc, potrivit surselor, „la biroul DSU al lui Arafat din sediul MAI din Piața Revoluției”.

Rugat de Libertatea să spună dacă s-a văzut cu Zuckerman în biroul său și ce a discutat, Raed Arafat a răspuns, prin SMS:

În ianuarie 2020? Nu… nici în agenda mea nu figurează o întâlnire cu ambasadorul SUA în ianuarie 2020! Trebuie să am mai multe detalii să pot să-mi amintesc dacă a fost o discuție undeva! Raed Arafat, răspuns pentru ziar:

„Până acum nu este ambasador SUA pe care să nu-l fi cunoscut, așa cum e cazul cu ambasadorii mai multor țări din UE și din afara UE. Nu înțeleg relevanța însă și care e subiectul!”, a mai spus șeful DSU.

Libertatea i-a redat lui Raed Arafat contextul: vizita ambasadorului SUA a venit la scurt timp după perchezițiile informatice ale DNA la IGSU, în privința achiziției în valoare de 600 de milioane de euro.

„Nu știu de unde vă luați informațiile, dar răspunsul este sigur nu! Nici nu știu de o astfel de întâlnire, astfel de subiect sau pe astfel de discuții. Eu nici nu-mi aduc aminte de întâlnirea cu domnul ambasador la mine în birou pe perioada respectivă și am să verific și la minister, dacă figurează o astfel de întâlnire”, a mai spus șeful DSU.

Întrebat despre autospecialele cu barocamere nefolosite, tema la zi, Arafat a menționat că „referitor la camerele hiperbare veți primi răspuns la întrebările pe care le-ați trimis la DSU pe cale oficială!”.

Ce s-a întâmplat la IGSU în 2020, la anterioara achiziție anchetată de DNA? „La sfârșitul lunii ianuarie 2020 au fost citați câțiva angajați ai IGSU la DNA. După care s-a așternut liniștea”, a adăugat sursa ziarului. De doi ani, nimeni de la IGSU n-a mai fost chemat în dosarul deschis atunci.

Adrian Zuckerman consiliază corporațiile în relațiile cu guvernele din Europa de Est

Adrian Zuckerman nu mai este ambasador al SUA în România. El a revenit în avocatură, la DLA Piper, firmă de avocatură cu sediul în San Francisco și consultanță legală în 40 de țări.

„Adrian Zuckerman este avocat la DLA Piper, aducând abilitățile sale unice de avocat și fost oficial guvernamental pentru a consilia corporațiile multinaționale în probleme juridice, de reglementare și guvernamentale, pe măsură ce acestea se extind pe piețele emergente din Europa de Est. El a fost ambasador în România”, îi descrie firma de avocatură activitatea.

Libertatea i-a scris lui Adrian Zuckerman atât pe e-mail, cât și pe telefon, în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu Raed Arafat.

Fostul ambasador a răspuns la telefon. Vorbește românește.

Zuckerman: „Nu-mi amintesc o astfel de întâlnire. Nu cred că e cazul să discut cu public cu dv. ce am discutat eu cu ei”

Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România | Foto: Agerpres

– Domnule ambasador Zuckerman, sunteți în România?

– Da.

– Sunteți avocat acum? Aveți afaceri în România?

– De ce mă căutați, vă rog?

– Îl cunoașteți pe domnul Raed Arafat?

– N-aș zice că-l cunosc.

– Ați apărut împreună la câteva evenimente publice legate de serviciul public de urgență.

– Ne-am văzut, da. Dar n-aș zice că l-am cunoscut.

– Un whistelblower din IGSU susține că, la începutul mandatului dv., l-ați vizitat pe domnul Arafat în biroul dânsului. Era după o percheziție a DNA la instituția condusă de dl. Arafat.

– Nu-mi amintesc, ca să fiu sincer. O întâlnire?

– Poate vă reamintiți: ați fost în clădirea de vizavi de fostul Palatul Regal, din Piața Revoluției, în sediul Ministerului de Interne.

– Știu clădirea, dar nu știu la ce întâlnire vă referiți. Vă mulțumesc, o seara bună…

– Domnule ambasador, vă rugăm să nu închideți pentru că e o temă de interes public. Ați discutat vreodată cu domnul Arafat ceva legat de achiziții publice?

– Vă spun: nu sunt așa de sigur că întâlnirea a avut loc.

– Dar negați ferm că a avut loc discuția?

– Uitați, eu nu-mi amintesc, ca să fiu drept. Nu-mi amintesc o astfel de întâlnire. Cât despre ce am discutat în cei doi ani când am fost ambasador în România cu diverși responsabili din țară, nu cred că e cazul să discut cu public cu dv. ce am discutat eu cu ei.

– E o regulă a diplomației?

– Normal. Vă doresc o seară bună. Vă rog să nu scrieți nimic despre mine.

– Asta nu puteți decide dv., nu vă supărați. Vă rugăm, o ultimă întrebare, care este de domeniul public, de vreme ce ați fost ambasador în România. Nu e niciun secret, acum ce faceți, sunteți avocat?

– Vă doresc o seară bună. (A închis telefonul).

5 milioane de euro pe 4 barocamere mobile

Noile percheziții DNA au ca obiect barocamerele, care sunt inserate și transportate în autospeciale. Achiziționate în urma unui contract încheiat la începutul lui octombrie 2016, la mai puțin de un an de la tragedia de la Colectiv, cele 4 autospeciale au fost cumpărate în trei tranșe:

1 martie 2017, preț 4,7 milioane de lei fără TVA, aproximativ 1,25 milioane de euro cu TVA

23 martie 2017, preț 4,65 milioane de lei fără TVA, aproximativ 1,2 milioane de euro cu TVA

23 octombrie 2017, preț 9,57 milioane de lei fără TVA, adică 2,56 milioane de euro cu TVA

Prezentate la expoziții, parade și defilări

Parada militară de 1 Decembrie 2019 | Captură Digi24

Conform surselor ziarului, autospecialele nu au fost folosite pentru tratarea pacienților. Unul dintre motivele invocate inițial a fost lipsa de personal calificat pentru a le utiliza. Aceeași explicație a fost oferită și de către Spitalul Floreasca, în cazul barocamerei care n-a fost utilizată după incendiul din Colectiv.

Când au sosit barocamerele de la IGSU, Raed Arafat s-a fotografiat alături de una dintre autospeciale.

Achizițiile au fost prezentate și la paradele locale, precum cea de Ziua Pompierilor din 2018. Când ISU Timiș a scos noua mașină pe străzile orașului, informează Opinia Timișoarei.

În 2019, una dintre autospeciale a trecut pe sub Arcul de Triumf la Ziua Națională a României, chiar înaintea pandemiei. După patru ani, niciun pacient nu a fost tratat.

„În imagini, autospeciala pentru tratament hiperbaric și oxigenoterapie. Sună complicat, dar e extrem de utilă, e vitală chiar pentru cei din Inspectoratul pentru Situații de Urgență. E destinată tratamentelor de urgență a victimelor sau chiar a salvatorilor, pentru că și ei sunt puși în asemenea situații. Furnizează oxigen la o presiune mai mare decât cea normală, acest lucru mărește cantitatea de oxigen în sânge”, se spunea la microfonul Digi24 în ziua paradei.

„Acest proiect a pornit în urma tragediei din Colectiv”

În mai 2018, după ce autospecialele au fost cumpărate, acestea au fost expuse la expoziția Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) din 2018. Primul exemplar a ajuns acolo, prezentat de Lucian Cosor, subofițer la ISU Dobrogea.

„Acest proiect a pornit în urma tragediei din Colectiv, mașina fiind proiectată pentru arși, intoxicați și pentru scafandri. Este o cameră hiperbară în care pot fi tratate 7 persoane simultan, în șezut, și este împărțită în două compartimente, cu o cameră secundară și una principală (…)”, a explicat acesta pentru Mediafax.

Cosor a adăugat că, în acel moment, în țară erau două astfel de camere mobile, iar în următoarele luni urmau să apară încă două, „strategia este ca țara să fie împărțită în patru cu aceste dotări”.

Trimise către patru inspectorate

Conform surselor ziarului, confirmate de Inspectoratele pentru Situații de Urgență, cele patru ISU unde au ajuns sunt ISU Mureș, ISU Timiș, ISU Iași și la ISU Dobrogea.

Contactate de ziar, ISU Timiș și ISU Iași au confirmat că ele nu au fost folosite de patru ani, de la achiziție. Au menționat că nu au existat, deocamdată, solicitări în acest sens.

ISU Dobrogea și ISU Mureș nu au oferit date despre gradul de folosire până în acest moment, însă au confirmat că autospecialele se află încă în cadrul inspectoratelor.

Structura centrală a Inspectoratului pentru General pentru Situații de Urgență (IGSU) nu a răspuns, până în acest moment, la întrebările ziarului.

„Nu am avut solicitări”

Comandantul ISU Iași, Ionuț Ciprian Grădinaru, a răspuns întrebărilor ziarului.

– Domnule Grădinaru, a fost folosită vreodată autospeciala pentru tratament hiperbaric?

– Sigur, o utilizăm la antrenamentul scafandrilor.

– Dar în cazul pacienților?

– Nu am avut deocamdată solicitări. Să știți că am avut discuții cu șefa clinicii de recuperare pneumo și dânsa era foarte încântată de idee.

– Când a ajuns autospeciala la dumneavoastră?

– Acum 4 ani, imediat după ce a fost achiziționată, când s-a făcut acea împărțire în mai multe locații din țară, ne-a fost repartizată de atunci.

– Există personal specializat?

– Au fost anumite persoane care au parcurs anumite cursuri în Italia. În total, sunt 4 persoane, dintre care doi medici. Pentru că trebuie să existe 2 persoane care să se ocupe de tratamentul operator și două persoane de camera hiperbarică.

Și ISU Timiș, prin purtător de cuvânt, a confirmat că „nu au fost solicitări” pentru autospecială. „Aceasta nu este folosită în alte scopuri față de cele pentru care a fost achiziționată”, a adăugat instituția.

Și în cazul celei de la Timiș, precum la Iași, ISU menționează că există 4 persoane antrenate pentru a o folosi, dintre care două fiind medici.

ISU Dobrogea și ISU Mureș au promis răspunsuri, care n-au venit până la închiderea acestei ediții.

Arafat la ISU Mureș

Specialist în medicină hiperbară: „Arafat are 4 bijuterii cu care poate salva vieți, dar le folosește doar la defilări!”

Doctorul Bogdan Cristian Ion, care a deschis Clinicile de Medicină Hiperbară de la Târgu Mureș și Constanța, susține că Departamentul pentru Situații de Urgență deține o comoară pe care nu o folosește în beneficiul pacienților. Specialistul în medicină hiperbară declară că Spitalul Hiperbaric de la Târgu Mureș a avut în perioada pandemiei o rată de supraviețuire de 96% la pacienții COVID intubați.

– Domnule doctor, ce știți de cele 4 camere hiperbare achiziționate de IGSU?

– Arafat deține 4 comori cu care poate salva vieți, pe care nu le folosește deloc și în curând va trebui să le caseze. Le-a scos din garaj doar pentru defilări și parade!

– Dumneavoastră folosiți terapia hiperbară la Târgu Mureș și Constanța. Ce fel de afecțiuni pot fi tratate aici?

– Că tot începe sezonul rece, pot fi tratate intoxicațiile cu monoxid de carbon și arsuri. Însă putem vorbi și despre accidente de scufundare și embolie gazoasă, ischiemie periferică, insuficiențe venoase, fracturi osoase, boala de iradiere în caz de accident nuclear și să nu uităm de hipoxii pulmonare grave, inclusiv cele cauzate de COVID.

Am avut în ATI o rată de supraviețuire de 96% în timp ce secțiile spitalelor publice au avut o rată de supraviețuire de 5-6% la pacienții intubați! La noi veneau în comă și plecau pe picioarele lor…

– Câți pacienți COVID au beneficiat de terapia hiperbară?

– Am tratat aproape 3.000 de pacienți COVID din care 600 au trebuit internați. Am avut cazuri grave, dar am salvat pacienți cu afectare pulmonară și peste 90%. Am tratat și pacienți post-COVID, cu sechele grave și care după 10 ședințe s-au recuperat total.

– Ați avut și liste de așteptare?

– Am avut liste de așteptare lungi. Cum se elibera un pat, sunam imediat pe cel de pe primul loc. Aflam însă că murise. Al doilea, la fel, decedat. Abia pe al 4-lea sau al 5-lea îl găseam în viață. Unii au murit în drum spre Târgu Mureș, în ambulanță. Am avut multe astfel de situații.

– Și ați apelat la DSU pentru barocamere?

– Da. Am sunat miniștrii de sănătate. În van. Să deții asemenea bijuterii cu care poți salva vieți și să nu-ți pese e un lucru greu de înțeles!

„IGSU minte. În caz de accident, 112 nici nu află. La noi sunt alocați scafandrii”

– Sunt bijuterii medicale? Totuși vorbim de un tratament complementar.

– Aceste barocamere militare sunt mobile și pot acționa indiferent de condițiile de mediu sau infrastructură. Pot asigura servicii medicale de urgență. Dacă mâine ar exploda o bombă „murdară” la Herson, poți să le folosești.

– O barocameră se află la Constanța, iar IGSU susține că este pentru scafandri…

– Este o minciună. Tot ce se scufundă în Marea Neagră e alocat la Centrul nostru Hiperbaric. În caz de accident de scufundare, noi suntem sunați, conform contractului. Serviciul de urgență 112 nici nu află de incident, nu au nicio treabă. Noi suntem apelați pe linia verde. Este o minciună că barocamera lui Arafat e pentru scafandri… Știți cât plătește IGSU pentru inspecția anuală a barocamerelor? Peste 50.000 de euro pentru una, adică 200.000 de euro pe an pentru toate 4. Vrei, nu vrei, barocamerele se casează în 10 ani. Aproape jumătate de perioadă a trecut fără să trateze niciun pacient. O rușine!

