Elena Udrea a fost condamnată, marţi, de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani închisoare în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009.

Ea a fost găsită vinovată de infracţiuni de instigare la luare de mită şi spălare a banilor. Decizia instaței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Între timp, procurorii DNA cer Curții de Apel București plasarea sub control judiciar a Elenei Udrea, au transmis surse judiciare pentru Digi24.

Măsura are ca scop împiedicarea fostului ministrul să părăsească țara înainte de condamnarea definitivă în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009.

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în 2018, înainte să fie condamnată în dosarul „Gala Bute”.

În schimb Elena Udrea a anunțat după condamnare că nu are de gând să plece din România.

„Deja am avut o condamnare, am fost arestată, am fost plecată în afara țării, ce trofeu să mai fie Elena Udrea? Sau poate să fiu exemplu că vreodată dacă ai fost împotriva sistemului ei niciodată nu te lasă. Și unde să te duci? Am fost plecată, am stat în pușcărie afară.”, a spus Elena Udrea pentru Realitatea Plus.

Într-o altă intervenție, la Antena3, Elena Udrea a avut un derapaj la adresa judecătoarei care a condamnat-o. ”O blestem să simtă copiii ei ce simt copiii mei”, a spus ea.

Elena Udrea, prima reacție după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare: „A fost un șoc”

Elena Udrea, condamnată la 8 ani de închisoare, Ioana Băsescu la 5 ani de închisoare în dosarul finanțării campaniei din 2009

