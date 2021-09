„Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziţionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanşarea pandemiei până în prezent”, transmite DNA, într-un comunicat de presă.

„Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă („in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, a precizat, marţi, DNA.

Potrivit sursei citate, această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală.

România mai are un stoc de 3,7 milioane de vaccinuri anti-COVID

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a precizat, marți, într-o conferință de presă, că până la data de 20 septembrie au fost recepţionate 18.522.000 de doze de vaccin anti-COVID. Potrivit acestuia, au fost administrate 54% din doze, respectiv 9.955.000 de doze.

Valeriu Gheorghiţă a mai anunţat că România a distribuit 14.754.000 de doze, inclusiv dozele donate ori revândute, iar în momentul de faţă stocul de vaccinuri anti-COVID numără circa 3,7 milioane de doze.

„Din ceea ce eu știu, modalitatea de achiziție la nivelul tuturor țărilor din Uniunea Europeană se supune aceleiași proceduri întocmită și elaborată de Comisia Europeană”, a precizat Valeriu Gheorghiță, cu privire la anunțul DNA privind cercetarea legată de achiziția dozelor de vaccin anti-COVID.

Luna trecută, secretarul de stat Andrei Baciu anunţa că, de la debutul campaniei de vaccinare, România a primit 17.978.849 de doze de vaccin, dintre care a folosit doar 9.516.841. România a achiziţionat vaccinul anti-COVID în baza contractului unic încheiat de Comisia Europeană.

Campania naţională de vaccinare anti-COVID a demarat pe 27 decembrie 2020, după ce primele vaccinuri au ajuns în ţară de Crăciun. În total, de la debutul campaniei naționale de imunizare, în România au fost vaccinate 5.384.683 de persoane, iar 5.256.604 au îndeplinit schema completă.

