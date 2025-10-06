Investigațiile au arătat cum un grup de firme-fantomă condus de facto de Salvador Ghiță, un afacerist din Constanța, a folosit date false, numere de telefon și adrese comune. Companiile au obținut peste 1,9 milioane de lei din contracte atribuite direct pentru produse tehnice, deși administratorii – rudele și prietenii lui Ghiță – nu aveau niciun fel de experiență anterioară în domeniu.

„Constatările misiunii de audit confirmă, în esență, aspectele semnalate, fapt pentru care, la propunerea șefului Direcției de Audit Intern, s-a dispus sesizarea Direcției Naționale Anticorupție referitor la suspiciuni rezonabile privind săvârșirea unor infracțiuni. De asemenea, pentru posibilele prejudicii identificate, s-a dispus efectuarea unei cercetări administrative de către Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, în conformitate cu legislația specifică ministerului”, a transmis MApN, la solicitarea reporterului Libertatea.

Mecanismul devoalat de investigație este simplu și repetitiv: un membru al rețelei înființează o firmă, în câteva luni obține contracte cu unitatea militară, apoi compania este trecută în inactivitate. Imediat, un alt membru apare cu o firmă nouă și repeta modelul.

În această schemă, au intrat și companiile a doi tineri originari din județul Brăila alături de vecinul lor, care au obținut aproximativ 4 milioane de lei din contracte încheiate cu UM 02049 din Constanța.

Libertatea a arătat că o parte din prețurile facturate erau egale sau chiar de câteva ori mai mari decât cele din piață, în condițiile în care achizițiile directe au fost atribuite înainte de pandemia de COVID-19 sau de izbucnirea războiului din Ucraina.

Deși nu face referire directă la acest lucru, MApN precizează că „nu vor fi tolerate comportamente care restrâng concurența, determină achiziții la prețuri supraevaluate sau reprezintă încălcări ale legislației în vigoare”.



