Rețeaua „Salvador”. Companiile nou-înființate au umflat de câteva ori prețurile în tranzacțiile cu Armata 

Nicio experiență anterioară în domeniu

Cu date false, un număr de telefon, sediu și o adresă de e-mail comune, în contul companiilor au ajuns peste 1,9 milioane de lei prin contracte mici pentru produse tehnice din partea garnizoanei, deși administratorii nu aveau nicio experiență anterioară în domeniul vizat de afacere.

Între timp, contractele și facturile semnate de aceste firme au ajuns în posesia Libertatea. Concluzia analizei documentelor este că prețurile facturate sunt egale sau umflate de câteva ori față de valoarea din piață. Tranzacțiile sunt analizate la valorile de dinaintea pandemiei de COVID-19 sau de izbucnirea războiului de la graniță.

Salvador Ghiță, personajul-cheie din rețeaua de firme

UM 02049 – unitatea militară specializată în mentenanță tehnică navală și inspecțiile navelor Ministerului Apărării – a atribuit contracte directe începând din 2014 către rețeaua de companii administrate de rudele și apropiații unui afacerist pe nume Salvador Ghiță.

Salvador Ghiță

Schema funcționa după un tipar repetitiv: un membru al rețelei își înființa o firmă, în câteva luni obținea primele contracte cu unitatea militară, după care trecea compania în inactivitate, fără să mai beneficieze de alte fonduri publice. La scurt timp apărea un alt membru, cu o firmă nouă, care repeta mecanismul, urmat apoi de următorul – și așa mai departe.

Prima societate care a intrat pe filiera contractelor directe cu Armata a fost Romistal Etanș SRL. Potrivit unuia dintre conturile sale de pe LinkedIn, Salvador Ghiță s-a instalat ca manager general în noiembrie 2013, la doar o lună de la înființarea firmei.

Compania condusă de Ghiță a furnizat Armatei produse tehnice în 2018, la prețuri mai mari decât valorile de piață practicate în acest moment de comercianți pentru aceleași lucruri.

Astfel, Romistal Etans SRL a vândut 2,5 tone de tablă pentru construcții mecanice cu 4,40 lei/kg (fără TVA). Azi, pe platformele de specialitate, am găsit un produs similar la tarife între 3,75 – 4,10 lei/kg (fără TVA).

Asemenea acestui produs, și altele au fost vândute în acea perioada la preț superior.

Militarii cumpără de trei ori aceleași produse la prețuri umflate

Nu numai Salvador Ghiță a vândut la tarife mult peste media pieței, ci și fiica sa, Elena. Cu firma Marystell Expres SRL, aceasta obține la o săptămână de la înființare primii bani din partea garnizoanei.

Elena Ghiță

În 2021, compania a livrat diverse materiale de construcții – corniere, placaje, piulițe și șuruburi. Prețurile facturate atunci erau mai mari decât cele de pe piața actuală, iar în unele cazuri chiar duble.

De exemplu: cornierul cu dimensiuni de 40x40x4. Dacă în urmă cu patru ani, firma Elenei Ghiță îl vindea cu 24 lei/ml, astăzi același produs se găsește la 11,3 lei/ml.

Și în cazul șuruburilor, diferențele sunt vizibile. Pentru un șurub cu cap hexagonal, compania factura 20,6 lei/bucată. În prezent, același tip de produs costă 11,04 lei în magazinele online de profil, fără să punem la socoteală TVA-ul.

Elena Ghiță a vândut aceleași produse la prețuri umflate în cantități diferite și nu odată, nici de două ori, ci de trei ori și toate în aceeași zi – pe 3 decembrie 2021, conform facturilor analizate de reporteri. Documentele poartă numere de înregistrare succesive: 1684, 1685 și 1686, semn că au fost recepționate una după cealaltă.

Tabelul de mai jos arată totalul centralizat: câteva mii de bucăți vândute de Marystell Expres SRL.

În același an, își face apariția și Mirel Petrache cu firma sa, Maristal Turism SRL, care a împărțit aceeaşi adresă şi acelaşi număr de telefon cu societatea condusă de Elena Ghiță.

Mirel Petrache

Firma lui Petrache a vândut la suprapreț către UM 02049 sârmă de bobinaj și tuburi din fibră de sticlă. Acesta nu dispunea de experiență anterioară în afaceri înainte să înceapă să primească bani publici.

Contactați pentru un punct de vedere, niciunul dintre administratorii firmelor nu a oferit un răspuns privind tarifele practicate.

Companiile din anturajul lui Salvador Ghiță au obținut în perioada 2014-2022, din partea aceleiași garnizoane, contracte în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei prin achiziție directă.

Afacerea „freonul”

La final de 2024, Massmaria Concept SRL, firmă administrată de Maria Simionov, o tânără din satul Dudești (județul Brăila), livrează în două rânduri către UM 02049 același produs, dar la tarife diferite.

Maria Simionov

Dacă în noiembrie 2024, compania a vândut freon cu 175 lei/kg, în următoarea lună prețul scade până la 169 lei/kg. În ambele situații, sumele depășesc prețul pieței.

Pe site-urile de specialitate, una dintre ofertele găsite de reporterul Libertatea a fost de 126 lei/kg, sub pragurile impuse de Simionov. În cazul în care garnizoana ar fi achiziționat la acest tarif, economia făcută se ridica la cel puțin 7.000 de euro.

Foto: facsimil contracte, Select Auto

Soțul Mariei Simionov, Leonard Gurgu, a vândut unității militare din Constanța, prin intermediul firmei sale din Tulcea, o electropompă de incendiu pentru suma de 100.000 lei.

Un model similar a fost găsit la vânzare pe piața externă pentru aproximativ 43.000 lei. Dacă am adăuga și transportul produsului, tot am ieși mai ieftin cu jumătate din suma achitată de Unitatea Militară 02049.

Electropompă Desmi NSL80 -265- D02. Foto. facsimil contract, eBay

Virtual Util Mașini SRL, compania prin care Gurgu a furnizat produsul, a fost fondată într-un apartament unde i s-a oferit doar 10 metri pătrați în folosință, potrivit documentelor consultate.

Sediul era găzduit de un consilier specializat în înființări de firme, care se prezenta online cu o echipă fictivă. Fotografiile „angajaților” erau de fapt imagini generate cu inteligența artificială sau preluate din alte surse și atribuite drept personal real al companiei.

Soții Gurgu nu au oferit un punct de vedere până la publicarea acestui material.

Cele patru firme ale acestora au obținut în total peste 3,5 milioane de lei numai din partea UM 02049.

Leonard Gurgu și Maria Simionov

Ministrul Apărării: Am dispus misiune de control

Produsele prezentate mai sus sunt doar o parte din cele livrate de grupul de firme. Pentru restul, nu a fost posibilă identificarea, întrucât contractele încheiate de Armată nu conțin specificații tehnice detaliate precum marcă, model, putere sau chiar dimensiunile exacte.

Lipsa acestor date a făcut imposibilă asocierea produselor cu un echivalent prezent pe piață și implicit, compararea prețurilor reale cu cele facturate, deşi totalurile ajung la sume consistente.

Un exemplu îl reprezintă pompele de apă sărată şi alte produse specifice motoarelor navale, vândute pentru mii de lei.

Facsimil factură Bacstelmag SRL – compania lui Stelică Baciu, vecinul lui Leonard Gurgu

Nu este clar dacă lipsa specificațiilor tehnice reprezintă o omisiune intenționată, având în vedere că instituția are obligația să consemneze riguros tipul exact de echipamente și piesele pe care le achiziționează sau dacă este vorba pur și simplu de o neglijență.

L-am întrebat pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dacă acesta consideră că activitatea firmelor menționate reprezintă un motiv de îngrijorare pentru securitatea națională, având în vedere că sunt slăbite bugetele unităților militare prin achiziții realizate la tarife umflate nejustificat.

Ionuț Moșteanu

Moșteanu nu a răspuns la întrebarea reporterului Libertatea, însă a declarat că a dispus audit intern „de ceva vreme”. „O să am un raport la finalul lunii (septembrie – n.red.)”, a detaliat Moșteanu.

De asemenea, oficialii Ministerului Apărării au dat asigurări că se examinează în detaliu modul în care au fost derulate achizițiile directe cu firmele respective. „Menționăm că procesul de auditare este în desfășurare și are termen de finalizare data de 30 septembrie 2025”, conform unui răspuns din partea reprezentanților MApN.

