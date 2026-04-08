Într-o convorbire telefonică, Trump a spus că el crede că cea care a convins Iranul să negocieze este China și a afirmat că uraniul îmbogățit al Teheranului va fi „gestionat în mod corespunzător”.

Donald Trump, convins că a intervenit China pentru negocieri

Liderul american s-a arătat optimist în privința armistițiului cu Iranul, în ciuda faptului că și Teheranul îl prezintă ca pe o victorie proprie și pe fondul incertitudinilor legate de ceea ce au convenit exact cele două părți.

Cele două părți au ajuns la un acord de încetare a focului cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului stabilit de Trump pentru a distruge republica islamică.

„O victorie totală și completă. 100%. Nu există nicio îndoială”, a declarat Trump în scurta convorbire telefonică, întrebat dacă revendică victoria odată cu armistițiul.

În contextul incertitudinilor privind, în special, reluarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, Trump a insistat că există un cadru solid pentru un acord pe termen lung.

„Avem un acord în 15 puncte, dintre care majoritatea au fost deja convenite. Vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea dacă se concretizează”, a spus Donald Trump.

Președintele republican afirmase anterior, pe rețeaua sa Truth Social, că Iranul a prezentat o propunere în 10 puncte care este „fezabilă”.

Trump nu a precizat dacă va reveni la amenințările inițiale de a distruge infrastructura civilă a Iranului, precum centralele electrice și podurile, în cazul în care acordul ar eșua. „Va trebui să vedeți”, a precizat Trump.

Donald Trump: Uraniul, gestionat corespunzător

Soarta stocului de uraniu îmbogățit al Iranului rămâne o altă problemă-cheie, după un conflict despre care președintele american a spus că a avut, parțial, scopul de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

Totuși, Trump a insistat că materialul nuclear va fi reglementat prin orice acord de pace.

„Va fi gestionat perfect, altfel nu aș fi încheiat acordul”, a mai spus Trump, fără a oferi detalii despre ce se va întâmpla cu uraniul.

Acordul de încetare a focului a venit după mai mult de o lună de atacuri devastatoare din partea Statelor Unite și a Israel și a fost precedat de medierea Pakistanului.

China a jucat un rol în aducerea Iranului la masa negocierilor, s-a declarat convins Trump: „Din câte am auzit, da”, a spus președintele american, întrebat dacă Beijingul a fost implicat în convingerea aliatului său cheie, Teheranul, să negocieze un armistițiu.

Președintele american urmează să călătorească la Beijing la mijlocul lunii mai pentru a se întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, într-un summit crucial între cele două superputeri.

Vizita fusese programată inițial pentru începutul lunii aprilie, însă Trump a amânat-o, spunând că trebuie să rămână la Washington pentru a superviza conflictul cu Iranul.

Beijingul este un partener apropiat al Teheranului și principalul cumpărător de petrol iranian, cea mai mare parte a acestuia fiind transportată prin strâmtoare.

Totuși, China are și legături economice puternice cu statele din Golf și a criticat în repetate rânduri atacurile Iranului asupra acestora.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE