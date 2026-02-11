„În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural – urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român – ai o obligaţie faţă de ţara aceasta. Şi cel puţin câţiva ani de zile – doi, trei, patru, cinci ani de zile – trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică”, a declarat premierul Ilie Bolojan la dezbaterea cu primarii organizată marți, 10 februarie, de Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

„Nu noi am părăsit România, ci România ne-a părăsit pe noi”

Majoritatea comentariilor se concentrează în jurul ideii că medicii nu pleacă din țară din motive financiare exclusiv, ci din cauza problemelor sistemice.

Ei invocă lipsa posturilor scoase transparent la concurs și susțin că, în practică, ocuparea acestora se face pe criterii informale, fapt care îi determină pe mulți să caute oportunități în străinătate.

„Domnule Bolojan, eu sunt un medic care a plecat din țară imediat după ce a terminat facultatea la buget pe bani statutului. Poate aveți nevoie să auziți de la noi, cei care am plecat din țara, de ce am plecat, din moment ce soluția d-voastră este să obligăm studenții de la facultățile de medicină care termină la buget, respectiv rezidenții, să rămână în țară”, spune unul dintre medici.

„Să vorbim despre motivele pentru care medicii pleacă din țară, pentru că vă garantez că nimeni nu pleacă de bine și toți cei care au luat contact cu străinătatea, cu sistemul medical din străinătate, au realizat cât de frumos este de fapt să te poți naște într-o țara, într-un sistem funcțional, în care niciodată nu este pus față în față cu întrebarea unde să pleci să muncești ca să fie bine. Și cât de repede am realizat cu toții că nu noi am părăsit România, ci România ne-a părăsit pe noi”, mai spune aceasta.

„Punem câte 10 rezidenți pe o secție să sprijine pereții”

Aceasta mai susține că rezidențiatul, despre care premierul Ilie Bolojan a afirmat că este finanțat din bani publici, se desfășoară în baza unui contract de muncă. Potrivit explicației sale, medicii rezidenți prestează activitate medicală pentru care sunt remunerați, aplicând în practică pregătirea dobândită.

„Nu pot să remarc acel rezidențiat pe banii statului român, dacă ne puteți explica ce înseamnă asta, la ce vă referiți? Pentru că rezidenții sunt medici cu contract de muncă, care prestează o muncă și sunt plătiți pentru asta sau ar trebui să fie plătiți pentru asta așa cum se întâmplă în străinătate, inclusiv gărzile lor. Deci sunt angajați, așa cum se merge la corporație de la 9 la 5. Este același lucru”, spune medicul.

În videoclipul cu caracter de manifest sunt invocate lipsa de respect față de medicii rezidenți, care își doresc salarii decente și condiții reale de formare, dar și contradicțiile din sistemul medical românesc. Autorii semnalează faptul că, deși există un deficit de medici, multe posturi nu sunt scoase la concurs.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care medicii pleacă din țară și anume că nu au unde să muncească, nu au posturi și se vorbește despre un deficit de medicii dar în același timp este foarte greu să te angajezi. De ce? Din cauza corupției, în principiu, pentru că posturile care sunt scoase foarte rar sunt date, așa cum știm cu toții că sunt date, sau nu sunt scoase la concurs. Pur și simplu ajungi șomer după ce ai terminat rezidențiatul.

Al doilea motiv este că rezidenții nu sunt respectați, punem câte 10 rezidenți pe o secție să sprijine pereții și nu sunt învățați să facă nimic. Cu toții ne dorim să fim plătiți corect, să putem învăța ceva, așa cum se întâmplă în străinătate, ne dorim un spital funcțional”, mai spune medicul.

„În primii ani de rezidențiat, nu primesc niciun ban pentru gărzi”

Declarațiile premierului Ilie Bolojan au generat numeroase reacții în secțiunile de comentarii ale mai multor postări, unde medici și-au exprimat surprinderea și nemulțumirea față de propunere.

„Acestea sunt practici dictatoriale comuniste. Mă umilește că încă mai există asemenea propuneri la nivel politic. (…) Nu sunt suficiente sacrificiile personale făcute de fiecare dintre noi și familiile noastre”, spune alt medic.

„«Rezidentiatul plătit de statul român» pentru munca depusă de rezidenți în spitale, nu pe moca. Iar în primii ani de rezidențiat, aceștia nu primesc niciun ban pentru gărzi (în care muncesc mult, iar a doua zi rămân la program)”, se arată în comentarii.

