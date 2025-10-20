300.000 de euro despăgubiri după o eroare medicală

Copilul a fost diagnosticat cu Sindrom Down la naștere, deși semnele, spun experții, puteau fi observate încă de la prima ecografie de sarcină. Această anomalie cromozomială provoacă diferite grade de deficiență intelectuală și fizică, precum și probleme medicale asociate și este una dintre afecțiunile care le permit părinților să recurgă la o întrerupere medicală de sarcină până la termen.

Părinții s-au adresat comisiei de conciliere și despăgubire a accidentelor medicale, care a constatat responsabilitatea doctoriței.

Mama a renunțat la carieră, tatăl a pierdut mii de euro ca să aibă grijă de copil

Astfel, medicul a fost nevoit să plătească părinților despăgubiri de aproape 300.000 de euro, în special pentru că aceștia au fost nevoiți să își reducă programul de lucru pentru a avea grijă de copil.

Mama a fost nevoită să ia concediu parental de la naștere până când copilul a împlinit patru ani. Ulterior, ea și-a reluat activitatea profesională, însă într-un post cu jumătate de normă și mai puțin calificat, ceea ce a dus la o pierdere de venituri de aproximativ 32.000 de euro.

Tatăl a suferit, la rândul său, o pierdere de venituri, estimată la aproape 88.000 de euro, pentru a putea avea grijă de copil.

Curtea de Casație a considerat că „prejudiciul părinților care au dreptul la despăgubire (…) poate include pierderi de câștiguri profesionale și consecințe asupra carierei atunci când aceștia sunt constrânși, pentru a se ocupa de copilul lor cu handicap, să își înceteze sau să își modifice activitatea profesională”.

Care sunt condițiile legale pentru avort în Franța după diagnostic prenatal de Sindrom Down

În Franța, legea permite avortul voluntar până în săptămâna a 14-a de sarcină fără a cere justificări, procedură complet gratuită prin sistemul de sănătate publică. După acest termen, întreruperea sarcinii este permisă doar în cazuri excepționale, inclusiv dacă diagnosticul prenatal indică o anomalie gravă a fătului precum Sindromul Down, care pune în pericol sănătatea fizică sau psihică a mamei ori dacă există malformații grave incompatibile cu viața normală.​

Pentru a beneficia de întreruperea sarcinii după 14 săptămâni pe aceste motive, este necesară confirmarea diagnosticului de către o echipă medicală multidisciplinară (obstetrician, genetician, pediatru, psiholog). Aceasta evaluează situația medicală și sprijină decizia femeii, care trebuie să își dea acordul informat. Procedura este supravegheată medical pentru a proteja sănătatea mamei și a fătului până la momentul intervenției.​

Avortul după confirmarea unei afecțiuni genetice grave ca Sindromul Down se încadrează în practica avortului terapeutic și face parte din drepturile garantate femeilor în Franța. Legea recentă inclusă în Constituție protejează acest drept, iar accesul la servicii medicale legale este disponibil și reglementat pentru siguranță și respectarea autonomiei pacientelor.​

