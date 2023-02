Concret, președintele PNL și secretarul general al PNL au propus majorarea cu o treime a limitelor pedepselor pentru lovire, vătămare corporală, lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte și hărțuire.

„Majorarea cu o treime a pedepselor se va aplica pentru hărțuirea unui minor. Raportul de forţe dintre agresor şi un minor este suficient de mare pentru ca infracţiunea să primească circumstanţe agravante şi un spor de o treime din pedeapsă. Cred că trebuie să fim mai duri cu cei care aleg să profite de un copil şi să descurajăm astfel de fapte abuzive. Am făcut modificări şi am schimbat abordarea în ceea ce priveşte fapta de tulburare a ordinii şi liniştii publice pentru care am majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la 1 an la 5 ani şi am introdus elemente agravante care justifică creşterea limitelor pedeapsei cu închisoarea între 2 şi 7 ani”, a explicat Bode.

Potrivit proiectului, oamenii au dreptul de a se proteja și dacă sunt ținta unui atac în spațiul public, nu doar acasă. „Din acest motiv, aria în care se aplică prezumția de legitimă apărare nu va mai include doar locuința privată, ci și strada”, a precizat senatorul Bode.

„Nu în ultimul rând, am eliminat posibilitatea amenzii ca sancțiune în cazul infracțiunilor de ultraj și ultraj judiciar și am prevăzut pedeapsa cu închisoarea”, a mai spus ministrul PNL de interne.

Recomandări Cum ar răspunde sistemul de sănătate din România la un cutremur de magnitudinea celui din Turcia. Două mari spitale din București ar pica

Modificările la Codul Penal urmează să intre în dezbatere parlamentară. Proiectul poate fi citit mai jos:

