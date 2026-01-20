La finalul audierii, nu era clar dacă tatăl sau fiul a fost responsabil pentru facturile false. Cei doi fermieri aveau „aceeași semnătură” și s-au învinuit reciproc în timpul procedurii. Iar joi, 15 ianuarie, niciunul dintre ei nu s-a prezentat la audierea din Brive (Corrèze).

Un raport Tracfin din 2025 a condus la deschiderea unei anchete asupra fermei de creștere a porcinelor și bovinelor din Allassac, Corrèze.

În centrul suspiciunilor: valoarea și numărul facturilor de la furnizori, adunate în perioada 2020 și 2023. Majoritatea documentelor se refereau la hrană pentru animale, dar unele vizau și lucrări sau achiziționarea de echipamente, iar cota de TVA era adesea supraestimată. 295 000 de euro au primit cei doi în urma rambursărilor de TVA. Cele 263 de facturi falsificate în acest mod se ridicau la peste un milion de euro.

În plus față de această fraudă fiscală, ancheta a scos la iveală suspiciuni de spălare de bani. Sumele au fost utilizate pentru a cumpăra terenuri, echipamente agricole și o mașină.