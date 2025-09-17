„Nu am crezut că poate fi un gest de o asemenea nesimțire la Cluj”

Primarul Emil Boc a condamnat gestul printr-un mesaj ferm pe rețelele sociale:

„Să vezi și să nu crezi! Nici eu nu am crezut până când nu am văzut. Haideți să vedeți și Dumneavoastră despre ce este vorba. Duminică, 14 septembrie, când toată lumea își vedea de treabă, doi domni, cu greu pot să-i numesc domni, au încărcat molozul, deșeurile de construcții, în mașină și au venit și le-au lăsat în plină stradă și pe trotuar în zona Tăietura Turcului. Nu am crezut că poate fi un gest de o asemenea nesimțire la Cluj, ca cineva sășși permită ne sfideze chiar în așa hal.”

Cei doi contravenienți au fost identificați și amendați cu suma maximă prevăzută de lege, 2.500 lei. Curățenia a fost efectuată pe cheltuiala acestora.

Edilul a transmis un mesaj dur către cei care intenționează să abandoneze deșeuri ilegal.

„Nu îndrăzniți, pentru că oriunde v-ați afla, vă prindem! Suntem cu ochii pe voi și aplicăm toate sancțiunile prevăzute de lege! În acest oraș nimeni nu este mai presus de lege și legea trebuie respectată pentru a avea un oraș frumos și sănătos.”

Soluții legale pentru deșeuri

Primăria Cluj-Napoca reamintește cetățenilor că există modalități legale pentru a scăpa de moloz și alte deșeuri din construcții:

Cantități mari – prin contractarea unui container de la compania Supercom;

Cantități mici (sub 1 m³) – gratuit, la centrele special amenajate de pe străzile Tăietura Turcului și Fabricii.