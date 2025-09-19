Doi bărbați dați în urmărire națională au fost prinși în București. Pentru ce sunt condamnați

Sursa video: Poliția Română

Primul, în vârstă de 26 de ani, are de executat 3 ani și 4 luni de detenție pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru efectuarea de operațiuni ilegale cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv.

Tribunalul București a emis pe numele lui mandatul de executare a pedepsei la 30 iulie 2025.

Cel de-al doilea, un bărbat de 73 de ani, fusese condamnat de Judecătoria Sectorului 1 la șase luni de închisoare pentru distrugere.

Polițiștii i-au găsit pe cei doi la adrese diferite din Capitală, iar ulterior aceștia au fost încarcerați într-un penitenciar.

