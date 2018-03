Doi elevi din Bistriţa au construit un elicopter din materiale reciclabile, acesta putând să le aducă un premiu la Concursul Naţional de Știinţă şi Tehnologii de la Ploieşti.

Un elicopter 100% din materiale reciclabile, construit de doi elevi de gimnaziu din Bistriţa, ar putea aduce un premiu judeţului Bistriţa-Năsăud la Concursul naţional de ştiinţă şi tehnologii de la Ploieşti, ajuns la ediţia a VIII-a.

Elicopterul a fost construit de doi elevi de gimnaziu, Cristian Petru Cornea, elev în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială nr.1 Bistriţa, şi Radu Rus din clasa a VII-a de la Şcoala Gimnazială nr. 4 Bistriţa, scrie timponline.ro.

„Mă gândeam ce aş putea face pentru concurs, iar domnul profesor Nicoară a avut ideea să facem un elicopter. Am găsit pe internet un videoclip cu un elicopter din materiale reciclabile şi m-am inspirat de acolo. M-am gândit să fac un elicopter din ce găsesc pe aici şi am găsit un PET de la un suc cu aloe vera cu caise. Am avut ceva dispute legate de ce să punem în vârf şi ce să facem. Până la urmă, am decis să sacrificăm o sirenă, să-i luăm vârful. A mai fost o idee ca partea din jos a unui bec cu leduri să fie pusă în vârf, dar până la urmă am renunţat la ea. Ca să fie mai special, am zis să punem şi un LED multicolor în vârf. Partea electronică e alcătuită din două motoare şi un LED. Bine, la LED ne trebuie şi o rezistenţă şi un acumulator de la o baterie de laptop stricată Ţinând cont că e primul meu concurs, nu am pretenţii prea mari. Sper doar să câştig experienţă”, a spus Cristian Cornea.

„Cristi a venit cu ideea să facem elicopterul din materiale reciclabile pentru că nu toţi îşi permit să cumpere materiale noi. Ne-am gândit să facem ceva distractiv şi a fost fiindcă am lucrat împreună şi ne-am împrietenit. Nu am lucrat foarte mult. A fost mai greu să fixăm coada că nu stătea. Dar mie îmi place foarte mult aici la Cercul de electronică. Avem scule pe care le putem folosi şi suntem într-un colectiv în care tuturor ne place acelaşi lucru, avem pasiuni comune şi suntem prieteni”, a spus, conform sursei citate și Radu Rus, colegul său.