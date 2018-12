Fostul manager al turneului, Danny O’Donovan, acuză că cei doi nu l-au plătit pentru perioada petrecută în slujba lor, scrie Mediafax.

ODonovan a depus o plângere la o instanță din orașul american Los Angeles. În aceasta se menționează că Janet și Randy Jackson l-au angajat, în urmă cu doi ani, ca manager al turneului State of the World. El urma să primească un salariu de 25.000 de dolari pe lună, însă el ar fi primit banii doar pe primele 5 luni din cele 17, în care a lucrat pentru cei doi.

Turneul State of the World a debutat în urmă cu un an și a cuprins 75 de concerte în America de Nord.

CITEȘTE ȘI: Ziua de Ignat, obiceiuri și superstiții. Cei mai mulți dintre românii care încă mai țin la tradiții și respectă obiceiurile străvechi sacrifică porcul pentru masa de Crăciun

FOTO: EPA