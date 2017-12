Pentru Florentina și Remus Ilie, Crăciun din 2017 va fi cel mai frumos din viața lor. Un Crăciun pe care-l vor vedea cu alți ochi, la propriu. Cei doi frați din satul Bărboi, comuna Greceşti, judeţul Dolj au fost operați, recent, de cataractă.

După ce ani de-a rândul au văzut totul ca prin ceață, au suferit că nu pot distinge lucrurile de la distanță și numai ei știu cât de greu le-a fost la școală, Florentina (18 ani) și Remus (16 ani) au primit un cadou nesperat: au fost operați de cataractă. Au aflat acest diagnostic în urmă cu 7 ani, dar, în tot acest timp, nu au avut bani ca să se opereze.

“Ajunsesem să nu mai vedem bine la tablă. Sunt 7 ani de când nu mai vedem deloc bine și ne chinuim cu greu să ne facem temele”, povestește Florentina. Acum 7 ani, după un banal control medical la școală, mamei copiilor i s-a spus să meargă cu ei la o consult de specialitate. Astfel, a aflat că ambii ei copii au cataractă congenitală. Moșteniseră boala de la tatăl lor. Medicul le-a spus încă de pe atunci că trebuie să facă o operație de implant de cristalin, dar părinții nu au avut bani. Singurul lor venit este ajutorul social pe care-l primește mama lor, de 440 de lei. Tatăl lor, deși are mari probleme cu vederea, mai cântă pe la nunți și așa reușește să mai aducă ceva bani în familie.

Florentina și Remus vor să urmeze o facultate

Mariana, mama copiilor, s-a interesat unde și cum ar putea să-şi opereze fata şi băiatul. Dar a aflat că o astfel de operație, pentru cei doi copii ai ei, costa aproximativ 5.000 de euro, sumă pe care ei nu și-o permiteau. Geanina, sora Florentinei și a lui Remus, a trimis o scrisoare Fundației Ringier în care cerea să-i ajutăm pe frații ei mai mici: “Părinţii noştri au fost şi au rămas adevăraţi eroi pentru noi, muncind din greu şi reuşind să ne ofere condiţii umane de trai, în ciuda neajunsurilor. Ne-au oferit o copilărie frumoasă şi liniştită şi am simţit dragostea lor necondiţionată, dar am simţit, de asemenea, şi tristeţea care se ivea pe chipul lor în momentele în care şi-ar fi dorit să ne ofere mai multe, dar nu au avut posibilitatea”, ne-a scris Geanina, sora cea mare, care este studentă la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii din Craiova. Din cei trei copii ai familiei Ilie, Geanina a fost singura care nu a avut probleme cu vederea. Ea este și un exemplu pentru frații ei, fiindcă atât Florentina, cât și Remus vor să facă o facultate: ea vrea să dea la Academia de Poliție, iar el, la Litere. Acum, că au fost operați, le va fi mult mai ușor să învețe pentru școală: “Să poți vedea clar, e cea mai mare bucurie!”, ne-a spus Remus.

Operație de cataractă a durat 7 minute

Cu ajutorul medicilor Andrei Filip și Mircea Filip, de la clinica Ama Optimex, Fundația Ringier a reușit să facă posibilă operația celor doi tineri. “În cazul Florentinei și a lui Remus a fost vorba de o cataractă congenitală, adică s-au născut așa și pot spune că sunt incredibili de norocoși. Cataracta congenitală se operează în primele luni de viață. Având în vedere vârsta celor doi frați veniți la noi, rezultatul vizual a fost spectaculos. Mă așteptam să vadă ceva mai bine, dar nu atât de bine”, spune doctorul Andrei Filip.

El a operat-o pe Florentina, iar doctorul Mircea Filip, pe Remus. “Caratacta este o boală bună, pentru că are leac. Dacă are leac înseamnă că, după intervenție, pacientul poate avea o viață normală”, spune doctorul Mircea Filip (foto). Operația a durat 7 minute la fiecare ochi. “Au suferit o operație de cataractă absolut normală. Cea mai mare incizie are 2 milimetri, cea mai mică, 1,4 milimetri”, mai spune medicul Andrei Filip.

Când să ducem copiii la control oftalmologic?

Vederea unui copil se dezvoltă de la naștere până la vârsta la 7 ani și, până atunci, problemele se pot rezolva mai ușor decât după aceea: ”Dacă un copil are cataractă, pupila lui nu este neagră, așa cum ar trebui să fie. Acesta este primul semn și orice mamă observă asta. Dacă mamei i se pare ceva în neregulă, trebuie să vină cu copilul la doctor, cu atât mai repede cu cât copilul e mai mic”, spune medicul Andrei Filip

Este foarte important să faceți copilului un control la ochi în jurul vârstei de 3 ani “Atunci deja copilul este mare, ne poate răspunde la diverse teste simple și avem timp să rezolvăm eventuale probleme, până pe 7 ani, când se dezvoltă vedere”, spune dr. Andrei Filip. El mai recomandă un control oftalmologic până în vârsta de 7 ani, unul în perioada școlară și apoi un control în perioada pubertății, când se mai pot produce modificări.

