Incidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în jurul orei 6:45, când un echipaj aflat în misiune de supraveghere a observat, pe digul de protecție al râului, două persoane a căror prezență părea suspectă.

În urma verificărilor, s-a constatat că cei doi sunt cetățeni indieni, cu vârste de 27 și, respectiv, 28 de ani, care au trecut frontiera din Republica Moldova în România.

Polițiștii efectuează cercetări pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar persoanele au fost predate autorităților din Republica Moldova, conform acordului de readmisie dintre cele două state.

