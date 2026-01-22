Un al treilea minor, de 13 ani, implicat în caz, nu răspunde penal din cauza vârstei, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a fost notificată.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus la data de 21.01.2026 măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, față de două persoane minore de sex masculin”, au transmis miercuri seară reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Alin Mario Berinde. Sursa foto: Poliția Română

Unul dintre adolescenți este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este cercetat pentru profanare de cadavre.

„În fapt, s-a reținut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21:30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localității Cenei, jud. Timiș”, au explicat anchetatorii.

Potrivit acestora, după comiterea crimei, la locul faptei a sosit și cel de-al doilea suspect, care i-a ajutat pe ceilalți doi să ascundă urmele infracțiunii.

„Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii”, au adăugat procurorii.

Ancheta a fost declanșată după ce mama victimei a anunțat dispariția băiatului, care plecase de acasă cu trotineta pe 19 ianuarie 2026 și nu s-a mai întors. În prezent, autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime.

