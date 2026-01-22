Luând cuvântul la Forumul Economic Mondial de la Davos, fostul emisar special american pentru Ucraina și-a exprimat încrederea că Rusia nu va câștiga războiul, iar liderul de la Kremlin Vladimir Putin își dă seama de acest lucru, deși nu-l recunoaște public.

„Înțeleg că este o iarnă dificilă. Înțeleg ce se întâmplă la Kiev. Dar cred, sincer, că dacă Ucraina supraviețuiește acestei ierni – ianuarie, februarie – și intrăm în martie și aprilie, avantajul va fi de partea voastră”, a subliniat Kellogg, care a renunțat la funcție la începutul acestui an.

600.000 de oameni au părăsit deja Kievul, după ce au rămas fără apă și căldură din cauza bombardamentelor efectuate de ruși asupra infrastructurii energetice. Unii vorbesc despre „cea mai grea iarnă din istorie”.

Potrivit generalului american în rezervă, problema este că Putin „a ajuns din punct de vedere psihologic într-un punct în care pur și simplu nu mai poate renunța”. „Dacă ar renunța, ar trebui să-și recunoască înfrângerea, că tot ce a făcut a fost un eșec”, a afirmat el.

În contextul crizei energetice provocate de bombardamentele rusești, Ministerul de Externe de la Kiev a publicat o listă de ajutoare primite de Ucraina de la partenerii săi europeni.

Germania a trimis două minicentrale de cogenerare, care produc simultan energie electrică și termică, iar Olanda și Danemarca au anunțat ajutoare energetice de 23 de milioane de euro, respectiv 20 de milioane de euro. Polonia a oferit Kievului 400 de generatoare de diferite tipuri și piese de schimb.

În Kiev, încă 3.000 de blocuri de locuințe nu au căldură și apă caldă.

Pe de altă parte, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că pierderile umane ale Rusiei s-au agravat în decembrie 2025, ajungând la 1.000 de soldați căzuți pe câmpul de luptă.

„În decembrie, rușii au pierdut o mie de oameni, nu grav răniți și uciși, uciși în fiecare zi. Asta înseamnă mai mult de 30.000 (de soldați ruși uciși – n.r) în decembrie”, a declarat șeful NATO la Forumul Economic Mondial de la Davos. Rutte a reamintit că Uniunea Sovietică a pierdut doar aproximativ 20.000 de soldați în zece ani de război împotriva Afganistanului.

