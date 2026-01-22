Izolația perfectă pentru temperaturi de -30 de grade Celsius

Potrivit unui articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, calitatea izolației joacă un rol esențial nu doar în reducerea consumului de energie, ci și în confortul locuinței și în protecția fațadei pe termen lung.

În România, materiale precum polistirenul sunt des utilizate, însă, în Norvegia, unde temperaturile iernii scad dramatic, se optează pentru soluții diferite.

Lemnul – o tradiție norvegiană

Norvegia se remarcă prin construcțiile din lemn, rezultatul unor factori naturali și istorici. Pădurile vaste au făcut lemnul un material accesibil timp de secole, iar în combinație cu o izolație performantă, acesta funcționează optim în condiții de frig extrem.

Casele din lemn rezistă cu succes și la umiditate, datorită unor metode moderne de prelucrare.

ThermoWood: soluția inovatoare

O tehnologie des întâlnită în Norvegia este utilizarea panourilor ThermoWood pentru fațade. Acestea sunt realizate prin încălzirea lemnului la temperaturi între 160°C și 215°C, cu ajutorul aburului. Acest proces reduce absorbția apei, crește stabilitatea dimensională și îmbunătățește rezistența la mucegai, putrezire și dăunători.

Panourile ThermoWood sunt rezistente la ploaie, îngheț și razele solare, păstrându-și proprietățile timp de decenii dacă sunt montate și întreținute corect. În plus, oferă o izolație termică și acustică excelentă. Prin tratamentul termic, acestea nu absorb apă și nu transferă căldură, asigurând protecția locuinței atât iarna, cât și vara.

Casele norvegiene din lemn, cu fațade tratate special, reprezintă un model de eficiență energetică și durabilitate, adaptându-se perfect provocărilor climatice.

