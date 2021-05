Imaginile de securitate au arătat o tribună aglomerată prăbușindu-se și oameni căzând unul peste celălalt.

Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță a declarat că

cel puțin doi credincioși au murit și alți peste 100 au fost răniți.

La momentul respectiv, în sinagogă se aflau 650 de credincioși, pentru începutul sărbătorii evreiești Șavuot, a precizat un reprezentant al poliției.



✡️? — NEWS: Several lightly injured after bleachers collapsed at the Karlin Stolin Shul in Givat Zeev. Emergency services in scene. pic.twitter.com/OFuKBxJgnP