Un alt ofițer de poliție a fost atins de un glonț și a fost spitalizat, iar un al patrulea polițist, care a reușit să plece din zonă, primește, de asemenea, îngrijiri medicale, a declarat comisarul de poliție din Queensland, Katarina Carroll.

Cei care au deschis focul se află în continuare în libertate, precizează presa locală.

Courier Mail relatează că ofițerii de poliție au vizitat proprietatea, aflată într-o zonă rurală de la vest de Brisbane, la cererea poliției din New South Wales (NSW), în legătură cu un caz de persoană dispărută. Un purtător de cuvânt al poliției din NSW a refuzat să dea declarații atunci când a fost contactat de jurnaliști.

Mai multe ambulanțe au fost chemate la fața locului, unde vecinii au declarat că au auzit zeci de împușcături și au văzut mașini incendiate. Proprietatea unde a avut loc incidentul se află între blocuri, iar pe ea este ridicată o casă mică din lemn.

Police have declared an emergency declaration under the Public Safety Preservation Act (PSPA) in relation to an ongoing incident at Wieambilla.https://t.co/nh7v08kLs0 pic.twitter.com/MU4LvjGdth