Bandele de stradă au forțat închiderea Spitalului General din capitală, la începutul anului, iar autoritățile plănuiau redeschiderea unității în ajunul Crăciunului.

În timp ce jurnaliștii se adunau pentru a relata evenimentul, așteptând sosirea ministrului sănătăţii Lorthe Blema, membrii bandei au deschis focul.

Asociația haitiană a jurnaliștilor a anunțat că reporterii Markenzy Nathoux și Jimmy Jean au fost uciși, iar alți 7 au fost răniți, în atacul atribuit bandelor Viv Ansanm, „o scenă macabră de terorism pur”. De asemenea, a murit un ofițer de poliție.

#BreakingNews – Scene at HUEH when armed gangs open fire during the attempted reopening of the hospital today.



At the moment, 1 PNH Officer and 1 Journalist have been confirmed dead, several other journalist injured.



This story is developing

🎥 #ArnoldJuniorPierre pic.twitter.com/oc2CygT4bh