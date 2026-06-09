Sunt vizate modele Mercedes de la A-Class până la EQS

Conform informațiilor publicate de Autoritatea Federală pentru Transport Rutier din Germania (KBA), problema este legată de șuruburile de fixare ale roților, care nu ar fi fost strânse la cuplul de torsiune prescris în timpul producției.

Autoritățile germane avertizează că șuruburile se pot slăbi în timpul exploatării vehiculului, iar în situații extreme, acest lucru poate duce la desprinderea roții în timpul deplasării, cu riscuri majore pentru siguranța rutieră. Potrivit Mercedes-Benz, la nivel mondial sunt afectate 2.712 vehicule.

Printre modelele incluse în campania de rechemare se numără:

Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz B-Class

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz S-Class

De asemenea, sunt afectate mai multe SUV-uri și modele electrice:

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQS

Pe listă figurează și mai multe modele performante produse de divizia AMG. Vehiculele afectate au fost fabricate între 17 noiembrie 2022 și 4 decembrie 2025.

Ce se va face în service

În cadrul intervenției, tehnicienii vor verifica sistemul de fixare al roților. Dacă este necesar, componentele vor fi reinspectate și șuruburile vor fi strânse la cuplul corect specificat de producător.

Operațiunea este considerată una relativ simplă, astfel că timpul petrecut în service ar trebui să fie redus.

Până în prezent, autoritățile germane nu au raportat accidente, pagube materiale sau victime asociate acestei probleme. Mercedes va contacta proprietarii vehiculelor afectate pentru programarea verificărilor. Pentru această campanie, producătorul utilizează codul intern de rechemare 4090105.

Probleme similare și la Smart

Un defect asemănător a fost semnalat și la unele modele ale mărcii Smart. Conform bazei europene de date privind siguranța produselor Safety Gate, campania de rechemare vizează modelele:

Smart EQ Fortwo Coupé

Smart EQ Fortwo Cabrio

Și în acest caz, problema este legată de șuruburile roților care nu au fost strânse conform specificațiilor tehnice. Producătorul a lansat măsura de rechemare sub codul 4090106.

Numărul exact al vehiculelor Smart afectate nu a fost făcut public.

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