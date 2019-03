În timp ce oamenii prezenți la emoționantul eveniment îi aplaudau pe tinerii proaspăt logodiți, polițiștii au venit și i-au ridicat pe cei doi îndrăgostiți, pe motiv că au arătat semne de afecțiune în public și au încălcat legile islamice.

De cealaltă parte, Mahmoud Khalaji, comandantul adjunct al poliției din provincia Markazi, a declarat că cei doi tineri au fost reținuți „la cererea publicului”, transmite BBC. Acesta a continuat și a spus că cei doi au afișat un „comportament indecent în public, o influență a culturii vestice degenerate”.

? Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals… based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte

