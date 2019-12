De Mihai Niculescu,

Frații gemeni Dănuț și Laurențiu Danțiș sunt din Vrancea, lucrează împreună în Londra și s-au întors acasă, de Crăciun. Nu însă cu mâna goală, iar cadourile nu au fost destinate numai celor dragi rămași acasă, relatează Ziarul de Vrancea.

Românii au povestit cum le-a venit ideea să pună în practică o mică campanie umanitară, după posibilități. Au organizat o strângere de fonduri iar alți oameni le-au sărit imediat în ajutor.

Într-o seara, venind de la serviciu, eu (Danțis Dănuț) împreună cu fratele meu geamăn, Laurențiu, am vizionat câteva videoclipuri și proiecte pe internet despre familii nevoiașe. Ne-am reamintit din copilăria noastră și despre cum Moș Crăciun ne aducea ceea noi îi scriam, despre cât de fericiți eram să primim acele daruri. Mai târziu, ajunși la facultate, ne-am amintit cum ajutam și sprijineam prin Liga studențească ASC. CHEMIȘ, Iași familiile care aveau neajunsuri.

Am hotărât, așadar, împreună cu fratele meu să apelăm la prieteni din Londra, unde actualmente lucrăm, la prieteni și colegi din Iași, din Italia, la rudele și apropiații din Vrancea pentru a strânge bănuți cu care să ajutăm 4 familii cu copii de la noi din județ. La strigătul nostru am obținut ajutorul și am obținut încurajări pentru acest demersul” au povestit tinerii.

Recomandări Am fost de Crăciun într-un centru pentru victimele violenței în familie. Aici ajung femeile doar cu hainele pe ele, copii de mână și coșmaruri care le urmăresc ani buni

Gemenii au luat legătura cu o fundație pentru a găsi familiile aflate în dificultate.

„Am preluat două scrisori de la Fundația ”Hope and love for life” și de la alte 2 familii. Am cumpărat din banii strânși haine groase pentru copii, încălțăminte, jucării, dulciuri și tot ce și-au mai dorit copiii să primească de la Moș Crăciun. Pentru părinți am asigurat alimentele necesare pentru masa de Crăciun.

Bucuria a fost imensă când am văzut cât de fericiți au fost copiii și că Moș Crăciun (prin noi) de această dată nu i-a uitat, îndeplindu-le dorințele.

Mulțumesc din suflet și le urez ”Sărbători Fericite”, cu sănătate, celor care m-au sprijinit să pun în practică această idee! Crăciun minunat!” au povestit Dănuț și Laurențiu Danțiș.

Citeşte şi:

Ministrul Mediului și-a luat un consilier care își dădea singur contracte. A fost dat afară de la muncă pentru că a bătut un coleg

Am fost de Crăciun într-un centru pentru victimele violenței în familie. Aici ajung femeile doar cu hainele pe ele, copii de mână și coșmaruri care le urmăresc ani buni

Sclavia celor mai săraci oameni ne aduce ciocolata pe masa de Crăciun. Lungul drum al boabelor de cacao, din inima Africii până la noi în magazin

GSP.RO Florin Călinescu: „Are dreptate Gigi?! Ce urmează? Echipe gay?"

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2019. Racii au probleme cu partenerii