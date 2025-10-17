În mijlocul dezastrului, un clip viral a emoționat întreaga lume: un cuplu în vârstă, Don Esteban și Doña Isabel, a fost surprins îmbrățișându-se în timp ce apele furioase creșteau în jurul lor.

Cei doi au fost ulterior salvați, scena fiind descrisă drept o imagine simbolică a dragostei și solidarității în fața tragediei. O pagină de Instagram, mexicanworldstarfoo, a relatat că ploile torențiale au făcut ca râul Cazones să iasă din matcă, surprinzând cuplul și forțând echipele de intervenție să desfășoare numeroase operațiuni de salvare în regiune.

Martorii au declarat că perechea a fost luată prin surprindere de creșterea bruscă a nivelului apei duminică seara, dar a fost salvată de echipele de intervenție ajutate de vecini, care i-au ghidat prin apa până la brâu. Cei doi au fost duși într-un adăpost temporar din Poza Rica, Hidalgo, unde primesc sprijin medical și emoțional.

Autoritățile au explicat că ploile au fost cauzate de convergența a două furtuni tropicale formate în largul coastei de vest a Mexicului, la finalul unui sezon ploios neobișnuit de intens. Președinta Claudia Sheinbaum a anunțat mobilizarea a mii de militari, elicoptere, avioane și bărci pentru sprijinirea operațiunilor de salvare, precum și deschiderea mai multor adăposturi pentru sinistrați.

