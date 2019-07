„Pentru că specificul dosarului îmi dă acest drept, dată fiind cauza şi urmează şi o perioadă când eu plec, începe vacanţa parlamentară. M-am întâlnit cu procurorul şef-adjunct şi am cerut acest lucru, e dreptul meu legal. De la început am spus ca am disponibilitate oricând să fiu citată, pentru că am tot interesul să se rezolve cât mai repede acest lucru”, a spus Doina Pană, potrivit Mediafax.

La ieșire din sediul DIICOT, Doina Pană a declarat că s-a întâlnit cu procurorul şef adjunct şi a cerut ca lucrurile să avanseze mai repede.

„Eu am apreciat cum s-a implicat domnul procuror, însă vedeţi, când e vorba de o fraudă fiscală sunt documente care rămân, poate dura oricât, dar în momentul care este o speţă de acest gen, cu tentativă de omor, cu cât se îndepărtează în timp cu atât este mai greu de demonstrat şi de aceea am venit să cer o urgentare”, a spus fostul ministru.

Întrebată dacă bănuieşte cine a otrăvit-o cu mercur, Doina Pană a răspuns: „Da, eu bănuiesc demult, dar nu pot să mă pronunţ pentru că trebuie sa existe dovezi. Eu ce pot să fac şi ce am făcut până acum – să spun tot ce ştiu”.

Doina Pană, fostul ministru al Apelor și Pădurilor, a susținut, în luna mai a acestui an, că motivul pentru care și-a dat demisia din Guvern, în ianuarie 2018, a fost otrăvirea cu mercur.

Procurorii DIICOT au deschis un dosar în care a fost începută urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi grup infracţional organizat.



Doina Pană a demisionat pe 3 ianuarie 2018 din funcția de ministru, invocând la acea vreme motive de sănătate.

