Proiectul de hotărâre a fost votat în timp ce liderul USR Fritz se afla la București pentru a combate „extremiştii AUR” care au inițiat o moțiune de cenzură vizând demiterea ministrei USR Diana Buzoianu. Mai mult, colegii de coaliție din PSD și PNL au votat împotriva proiectului supus la vot în Consiliul Local Timișoara.

„Cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”

Moţiunea simplă de cenzură depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), a fost criticată dur de preşedintele USR Dominic Fritz, care a spus că „nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă”.

„Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști”, spunea Fritz, care mai arăta că „AUR, în momente de răscruce, nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului”, iar „cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”.

Preţul gigacaloriei, subiect de dispută între partenerii din coaliţie

Marţi, 23 septembrie, cu o zi înainte de discutarea în plenul parlamentului a moțiunii de cenzură, în Consiliul Local Timişoara a fost supusă la vot majorarea preţului căldurii pentru timişorenii care se încălzesc în sistem centralizat.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Prin proiect, primarul Dominic Fritz a propus Consiliului Local Timișoara majorarea preţului de facturare pentru abonaţii Colterm şi diminuarea subvenției acordate de primărie.

Concret, Fritz a propus majorarea preţului de facturare de la 350 de lei pe megawatt-oră (MWh) la 497 de lei pe megawatt-oră (MWh).

Calculele făcute de Primăria Timișoara arată că, pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie – martie, diferența la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere și 960 de lei pentru unul cu trei camere.

Propunerea lui Dominic Fritz a fost respinsă de PSD şi PNL, cu care USR se află la guvernare. La Timişoara, înţelegerea prevede că USR desemnează cei doi viceprimari, iar PNL şi PSD cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Timiş.

„Extremistul” bun din Consiliul Local Timișoara

Proiectul de majorare a preţului la gigacalorie a fost contestat şi de Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT). „O majorare la ora actuală cu 33,3%, ce ați propus astăzi, încă o majorare cu 6% pe TVA care este deja aplicată este 40%. Pensiile au scăzut cu 10%, indexarea nu s-a făcut. Eu îmi pun întrebarea dacă aș fi în locul dumneavoastră. Suntem siguri că mai funcționează Coltermul, putem să îl aducem la viață?”, s-a întrebat președintele FALT, Petru Olariu, în ședința de Consiliu Local.

Președintele FALT, Petru Olariu. Foto ziuadevest.ro

Olariu a spus că, pe fondul majorării gigacaloriei, tot mai mulți timișoreni vor să se debranșeze de la sistemul centralizat. „Noi, asociațiile de proprietari, o să trebuiască să dăm în judecată o grămadă de restanțieri, să stăm în instanță până recuperăm banii de la ei. Coltermul ce o să facă? Ne execută tăindu-ne de la branșament și atunci o să pierdem și ce mai avem (n.r. – abonați Colterm)”, a spus Olariu.

Consiliul Local Timișoara are 27 de consilieri locali pentru mandatul 2024-2028. Aceștia provin din mai multe alianțe politice, printre care Alianța Timișoara Unită (13 consilieri), Alianța PSD-PNL (11 consilieri) și AUR (3 consilieri). Alianța Timișoara Unită este o coaliție locală formată din cinci partide: USR, PMP, Forța Dreptei, Partidul Liberal Timiș și UDMR.

Pentru ca proiectul să treacă, alianța controlată de primarul Fritz mai avea nevoie de un singur vot în scopul atingerii majorității simple – de 14. Opțiunea decisivă a venit din partea unuia dintre cei trei consilieri locali AUR, pe nume Ștefan Corban.

Recomandări Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

„Eu nu am cunoscut care-i șmenul pe-acolo”

Contactat de Libertatea pentru a-și argumenta opțiunea, consilierul AUR a declarat că „explicația e scurtă”. „Am văzut după vot că cele două partide PSD-PNL au intrat în agitație. Eu nu am cunoscut care-i șmenul pe acolo. Am analizat proiectul. Am constatat că nu s-a mai majorat energia (n.r. – prețul căldurii în sistem centralizat) din 2022. Combustibilul a crescut, cheltuielile cu forța de muncă au crescut, mentenanță, tot. Am considerat că conducerea executivă este îndreptățită să ceară o majorare. Acesta a fost raționamentul meu”, a declarat Ștefan Corban, pentru Libertatea.

Ștefan Corban, consilier AUR. Foto: ilielaprimarie.ro

Consilierul AUR a mai declarat că, în cadrul consultărilor din AUR, le-a transmis colegilor care sunt proiectele pe care le susține, care sunt cele pe care nu le votează și unde se abține. „Le-am explicat colegilor și ăsta e raționamentul meu. Lucrez și eu în anumite lucruri și nu pot să mă duc să fac niște cheltuieli și să subvenționăm până la capăt. Până la urmă va muri și Coltermul ăsta dacă este sufocat. Și așa primăria finanțează aproape 50-50, deci este un lucru până la urmă benefic și pentru noi ceilalți care participăm la buget”, a mai declarat reprezentantul AUR din Consiliul Local Timișoara.

Ștefan Corban susține că n-a negociat cu USR pe subiect. „Trebuia luată o decizie. Până la urma urmei astea sunt condițiile. Societatea este în organizare, e într-o situație dificilă. Dacă intră în faliment, rămâi fără nimic. Până când primăria va găsi o soluție viabilă pentru cei care sunt arondați la acest CET trebuie totuși găsită o soluție”, a mai susținut Corban.

Într-un caz similar, pe vremea primarului Robu, viceprimarul PSD Traian Stoia a fost dat afară din partid pentru că a votat contrar directivelor primite de la partid. Corban a spus că o eventuală „pedeapsă” din partea AUR pentru că a votat alături de USR „rămâne la latitudinea partidului”.

„Eu nu sunt om politic. Sunt tehnician de profesie. Nu fac politică. Sunt unul dintre cei care în 1990 am făcut parte din comisia electorală care a instalat primul consiliu local și județean liber ales din România. Nu am vrut să fac politică, dar am participat efectiv la acea comisie electorală ad-hoc”, a mai declarat Corban pentru Libertatea.

USR salută „votul de conștiință” al consilierului AUR

În lipsa primarului Fritz, care a propus proiectul, dar a lipsit de la ședință, proiectul privind majorarea prețului căldurii a fost prezentat de viceprimarul USR Ruben Lațcău. Acesta a declarat, după aprobarea hotărârii, că votul consilierului AUR, care s-a dovedit a fi decisiv, „a fost o surpriză plăcută”.

„Trebuie să ne uităm cum era orașul Timișoara în 2020. Unul dintre cele mai prospere orașe ale României a fost în pragul incapacității de plată. A fost adus în pragul falimentului de administrația PNL de la vremea respectivă tocmai din motivele pentru care ieri PNL, și nu numai, a refuzat să voteze. Sunt motive populiste prin care să nu spunem adevărul, să nu spunem care sunt costurile reale, să le ascundem în tot felul de mecanisme financiare de a rostogoli datorii, mecanisme care mai devreme sau mai târziu ne vor ajunge din urmă”, a declarat Lațcău, pentru Libertatea.

Viceprimarul USR a mai spus că „până la urmă, în Timișoara, o treime din locuitori sau chiar mai puțin sunt abonați la termie”. „Primăria și Consiliul Local trebuie să reprezinte interesele orașului în întregime, atât a celor care sunt abonați, cât și a celor care nu sunt abonați (n.r. – la Colterm). Că a existat un vot în Consiliul Local de conștiință care a susținut acest proiect a fost și pentru mine o surpriză plăcută”, a declarat Lațcău.

Poate fi Corban noul Ambruș?

În mandatul 2020-2024, USR și-a asigurat majoritatea în Consiliul Local Timișoara prin „adoptarea” liberalului Raul Ambruș, exclus din PNL, dar rămas în Consiliul Local până la finalul mandatului, pentru că a contestat decizia. Întrebat dacă Ștefan Corban poate fi noul Ambruș pentru USR, Ruben Lațcău a declarat că situațiile nu pot fi comparate pentru că „domnul Corban a transmis că a fost un vot de conștiință”.

„Pentru noi a fost o surpriză acest vot. A fost o surpriză plăcută în contextul ăsta. Înseamnă că domnul Corban are această credință ideologică de a nu susține un stat social enorm care împovărează sectorul privat și care creează, cumva, categorii speciale în rândul cetățenilor. Pe acest mecanism aștept ca dânsul să fie consecvent și în alte situații în care are de ales să diminueze subvențiile. Nu vorbim aici de alianțe.

Într-adevăr, am avut discuții și negocieri cu toate grupurile politice. Absolut cu toate grupurile politice, și cu PNL, și cu PSD, și nu numai. Dar decizia acestor grupuri este una care nu se bazează, de multe ori, pe interesul cetățeanului. Se bazează eminamente pe calcule meschine politice, de cum să facem să prostim cetățenii și să câștigăm mai multe voturi”, a mai afirmat Ruben Lațcău, pentru Libertatea.

Foto: ilielaprimarie.ro, Facebook

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE