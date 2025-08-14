Starea în care se află clădirea

În prezent, aceasta se află într-o stare bună. Timp de mai mulți ani, aflată în proprietatea unei familii cunoscute, a trecut printr-o perioadă de degradare severă.

Timișorenii, atașați de patrimoniul orașului, s-au mobilizat pentru salvarea clădirii, iar implicarea lor civică, împreună cu o decizie a instanței, au obligat proprietarul să o reabiliteze.

“În ultimul deceniu și mai bine, Casa Mühle a devenit un simbol al luptei pentru patrimoniu și al unei comunități care își apără identitatea. În acest context, decizia de a ne exercita dreptul de preemțiune este un gest firesc și necesar. După votul în Consiliul Local, urmează o perioadă de negocieri care nu va fi nici simplă, nici ușoară, dar care este esențială pentru a aduce acest loc în proprietatea orașului și pentru a-l deschide comunității care a luptat pentru ea”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Cine este proprietarul clădirii

Proprietar al clădirii e Ion Mihai Nelson, fiul lui Ionelaș Cârpaci, iar membrii clanului Cârpaci cer 3,7 milioane de euro.

Numele „Cârpaci” a ajuns să aibă în Timișoara o rezonanță negativă după ce au ieșit la iveală escrocheriile imobiliare comise de clanul de romi condus de Ionelaș Cârpaci (devenit Ionel Sandner), condamnat la închisoare cu executare pentru fraude imobiliare.

Un alt membru celebru al clanului menționat este Vladimir Cârpaci, zis Pipi. Acesta l-a terorizat ani întregi pe un bătrân de pe strada Mihai Eminescu pentru a-l determina să își vândă apartamentul și să plece. De asemenea, Vladimir Cârpaci este cel care a evacuat o secție a Spitalului de Copii, după ce a ajuns proprietar al clădirii în care funcționa unitatea medicală.

În Timișoara sunt o mulțime de persoane cu acest nume cu fapte penale la activ, un alt exemplu fiind Trifu Cârpaci, condamnat în trecut la închisoare cu suspendare pentru că și-a terorizat vecinii. În contextul interesului ridicat pentru spații locative în zona centrală a Timișoarei, în geamurile unor locuințe au fost lipite afișe cu mesajul „Aici locuiește Cârpaci”, având scopul de a alunga eventuali cumpărători folosind rezonanța negativă a numelui clanului. În altele a fost afișat mesajul „familie de țigani”.

Totodată, o stradă din Timișoara a fost redeschisă, după ce a fost blocată zeci de ani, fiind folosită inclusiv sub formă de curte pentru cele două case vecine. Este vorba despre strada Cezar, care leagă bulevardul Loga de Parcul Copiilor, și a fost nevoie să fie dărâmate o poartă și un gard. Dominic Fritz, a mers însoțit într-o dimineață de forțe de ordine și de muncitori și a cerut demolarea acestora, construcția aparținând clanului Cârpaci.

Evaluarea Primăriei pentru vilă

Clădirea, cu demisol, parter și mansardă, are o suprafață utilă de peste 1.000 mp și o curte generoasă de 2.400 mp.

Municipalitatea va analiza oportunitatea achiziției în raport cu interesul public având în vedere că evaluarea independentă comandată de Primărie indică o valoare estimată de aproximativ 2 milioane de euro. Prioritatea municipalității este obținerea unui preț corect, integrarea clădirii în circuitul public și deschiderea acesteia către comunitate. Prețul final va fi stabilit în urma negocierilor din Comisia de negociere cu terții.

Fiind construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, Casa Mühle a fost reședința unei familii care a marcat dezvoltarea floricolă a orașului și a contribuit la amenajarea grădinilor publice din Timișoara.

Iată care este povestea casei Mühle din Timișoara. Wilhem Mühle a creat Parcul Central din Timișoara, fiul lui, Arpad, a contribuit la amenajarea Parcului Cișmigiu

