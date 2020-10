Dominic Fritz era însoțit de trei prieteni și au fost avertizați de o persoană din autocar legat de faptul că trebuie să plătească cinci euro fiecare dacă vor să treacă granița.

”Eram patru persoane care mergeam cu autocarul în România. Am fost avertizați că ne vor cere 5 euro la graniță. Noi nu voiam să dăm, dar eram și destul de timizi. Așa că am dat toți patru 10 euro, compromisul nostru a fost să dăm fiecare jumătate din cât trebuia. Pentru mulți ani am venit cu autocarul în România și am observat că din ce în ce mai puțini oameni au dat acești 5 euro. Țin minte o situație în care efectiv s-a ridicat un pasager și a mers la prima doamnă care a zis că nu dă și tot așa. A ajuns la mijlocul autocarului unde toată lumea a refuzat și persoana aia s-a întors rușinată”, a declarat noul primar al Timișoarei, sâmbătă, în cadrul emisiunii ”În fața ta”, de pe Digi24.

Fritz mai spune că, în momentul de față, lucrurile stau altfel.

”Acum nu aș da și nici n-aș lua șpagă. Aș chema imediat autoritățile competente. Pentru mine asta e baza contractului între cetățean și mine ca primar, ca autoritate publică. Toată lumea este tratată legal, noi toți jucăm după aceleași reguli. Dacă ceri o autorizație trebuie să fii tratat la fel, indiferent că ești bogat sau sărac. Șpaga distruge acest sistem de reguli și distruge competiția. Unde e distrusă competiția, apare mediocritatea”, a declarat Dominic Fritz.

