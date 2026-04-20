Când ar putea să-și dea demisia Ilie Bolojan

Ea a precizat că Ilie Bolojan va avea la dispoziţie „două sau trei zile” ca să-și dea „demisia de onoare”.

„Îi dăm o posibilitate domnului Ilie Bolojan să facă un gest de onoare şi anume să-şi dea demisia, având în vedere că nu mai are susţinere parlamentară şi deci un guvern fără susţinere parlamentară nu mai poate să existe, în al doilea rând pentru că este un guvern care nu mai are aceleaşi forţe politice care l-au susţinut şi în aceste condiţii se consideră de drept căzut, înaintea unei moţiuni de cenzură. Deci cel mai fericit gest pe care ar putea să-l facă domnul Ilie Bolojan ar fi să-şi dea demisia de onoare. Dacă nu o va face, miniştrii noştri îşi vor da demisia, după care îşi vor da demisia şi prefecţii şi secretarii de stat, asta ca să nu se mai spună că am încerca să rămânem agăţaţi de guvernare”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, luni seară, la Antena 3.

Primarul Craiovei a susţinut că, după demisiile miniştrilor PSD, se aşteaptă ca partidele parlamentare să fie convocate pentru discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema noii majorităţi parlamentare. Dacă premierul nu își va da demisia, atunci va fi făcută o moțiune de cenzură.

„După care domnul Nicuşor Dan, dacă nu va reuşi să-l convingă să demisioneze nici dumnealui pe domnul Ilie Bolojan, probabil va fi introdusă o moţiune de cenzură, iar după moţiunea de cenzură din punctul meu de vedere este clar că acest guvern va fi căzut. Spuneţi că mai avem nevoie de voturi şi de la suveranişti şi de peste tot. S-ar putea să mai fie şi alte partide care să voteze. Eu din câte am văzut zilele acestea, UDMR-ul de exemplu, a anunţat că nu va rămâne într-un guvern minoritar”, a adăugat ea.

Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că moțiunea de cenzură va fi depusă „dacă nu se poate altfel” și speră la o majoritate parlamentară pe care PSD să o facă tot cu PNL, spunând că „teoretic ar trebui să fie tot aceeaşi majoritate” şi că social-democraţii sunt „deschişi la orice scenariu”.

Nu este luată în calcul o alianță PSD-AUR

Ea a mai susţinut că „într-o foarte mare măsură” Grindeanu ar putea prelua funcţia de prim-ministru. În ceea ce privește posibilitatea unui Guvern minoritar, aceasta a spus: „Mi-e greu să cred că un guvern minoritar poate să reziste”.

În ceea ce priveşte o alianţă a PSD cu AUR, primarul Craiovei a afirmat: „Nu cred că există această variantă. Nu am discutat această variantă, nu s-a propus”.

Olguţa Vasilescu a subliniat că, „dacă nu se ajunge la nicio soluţie de combinaţie politică care să preia guvernarea”, se va ajunge la alegeri anticipate. Aceasta este încrezătoare că PSD nu poate obţine un scor electoral mai prost decât cel obţinut la precedentele alegeri parlamentare.

